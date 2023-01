Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Ο Αντώνης Κανάκης για την οικογένεια, την Θεσσαλονίκη και τον Στάθη Παναγιωτόπουλο (βίντεο)

Αποκαλυπτικός ήταν ο Αντώνης Κανάκης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο "Ενώπιος Ενωπίω", σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του.

«Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε ο Αντώνης Κανάκης στην εκπομπή της Πέμπτης, παραχωρώντας μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο δημιουργός και παρουσιαστής του «Ράδιο Αρβύλα» μίλησε για το «όπλο της τηλεθέασης» το οποίο και δίνει «χώρο» ύπαρξης στις σατιρικές εκπομπές και αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο περιεχόμενο της εκπομπής.

«Έμμεσες παρεμβάσεις έχω δεχθεί γιατί νομίζω ότι με τον τρόπο μου έχω στείλει από την πρώτη στιγμή προς όλες τις κατευθύνσεις πολύ ξεκάθαρα το μήνυμα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που με ενδιαφέρει να κάνω ντε και καλά τηλεόραση και δεν δέχομαι ούτε κατά διάνοια την παραμικρή παρέμβαση σε αυτά που κάνω και σε αυτά που λέμε. Γενικά όμως δεν με ενοχλούν πολύ. Έχω κάποιες ενοχλήσεις έμμεσες και μερικοί πολιτικοί που είχαν πάρει απευθείας εμένα τηλέφωνο για να μιλήσουν», σημείωσε σχετικά.

Υπήρξαν όμως και εκπομπές που σημάδεψαν τον ίδιο και την καριέρα του. «Όταν έγινε η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και σταματήσαμε για μία βδομάδα σατυρικές εκπομπές και βγάζαμε αυτό που είχαμε μέσα μας. Το ντοκιμαντέρ της Action Aid και το Κομφούζιο που είχαμε κάνει με τον Αντώνη. Παρατηρώ αυτό που γίνεται στις εκπομπές που είναι κάθε χρονιά άλλοι άνθρωποι και δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι όλοι πολύ κανονικοί άνθρωποι, δεν υπάρχουν κόμπλεξ».

Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου, για τον οποίον σημείωσε πως, «σίγουρα αυτή ήταν μία από τις χειρότερες στιγμές. Δεν ήταν τόσο τηλεοπτική όμως. Για μένα δεν ήταν τόσο το τηλεοπτικό κομμάτι, ήταν το ανθρώπινο. Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο τόσο πολύ αλλά έχει τελειώσει αυτό το πράγμα και ειλικρινά είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει πίσω».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου του επισήμανε ότι δέχτηκε… βέλη πως αν αυτό συνέβαινε σε συνεργάτη πολιτικού θα το κριτίκαρε λέγοντας «μα δεν το κατάλαβες, δεν πήρες μυρωδιά;»

«Θεωρώ και ελπίζω να μην παρεξηγηθεί κανείς, το είχα πει και τότε στις εκπομπές, είναι ακραία ανόητο να παραλληλίζεις και να συγκρίνεις τα αντανακλαστικά, την πολιτική ευθιξία, την ευαισθησία και τους κανόνες που διέπουν την πολιτική ζωή του τόπου με τους κανόνες που διέπουν μια σατιρική εκπομπή. Είναι λαϊκισμός απόλυτος. Βέβαια οφείλω και πρέπει να πω, μιας και ανοίξαμε αυτό το θέμα, ότι μου έκανε τρομακτική εντύπωση, ίσως για πρώτη φορά, ότι από την κυβέρνηση πόσο συγκροτημένα και συντονισμένα έγινε αυτή η επίθεση σε μια σατιρική εκπομπή. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό».

Η παρουσία της μητέρας του

Η πρώτη παρουσία- έκπληξη στην εκπομπή ήταν αυτή της μητέρας του Αντώνη Κανάκη, της Ευγενίας Δούμα, η οποία μίλησε με μεγάλη περηφάνεια για τον γιο της.

«Ό,τι κι αν έκανε, του είχα πάντα απόλυτη εμπιστοσύνη. Παρόλο που ήταν μικρός, ήταν πάρα πολύ ώριμος για την ηλικία του. Πολλές φορές κουβεντιάζαμε πολλά πράγματα, βλέπαμε τηλεόραση μαζί, γελούσαμε, πείραζε ο ένας τον άλλον και ήμασταν μια οικογένεια χαρούμενη που τσίγκλιζε ο ένας τον άλλον. Ο Αντώνης ήταν πολύ χαρούμενο παιδί. Όταν τον είδα στην αρχή και στο Κομφούζιο και στην TV 100, μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα και χαιρόμουν μαζί του. Ότι και να κάνει όμως είναι τόσο εργατικός και τελειομανής που του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.

Θυμάμαι τότε στο ΑΜΑΝ πως για δυο, τρεις μέρες δεν ερχόταν στο σπίτι γιατί καθόταν στο στούντιο να ετοιμάσει την εκπομπή που έπρεπε να κάνει.

Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γιατί έκανε μια πολύ ωραία οικογένεια, έχει μια γυναίκα πολύ όμορφη, πολύ καλό κορίτσι και την αγαπώ πολύ. Τα παιδιά του είναι δυο χαριτωμένα αγγελούδια, ζωντανά, ζωηρά και άτακτα όπως ήταν και αυτός. Όταν έρχονται στο σπίτι για να τους δω, το σπίτι μου γίνεται… όπως όταν μπαίνουν οι κλέφτες στα σπίτια και γίνονται άνω κάτω και κάτι χειρότερο.

Λοιπόν, Αντώνη μου, να ξέρεις πως είμαι πάρα πολύ περήφανη για σένα. Εύχομαι στη ζωή σου να είναι όλα καλά. Κουράγιο, γιατί ξέρω ότι κουράζεσαι πάρα πολύ και όλα περνούν από το χέρι σου και να είσαι ευτυχισμένος ότι και να κάνεις. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ! Πάρα πολύ, να το ξέρεις».

Η αντίδραση του Αντώνη Κανάκη ήταν να συγκινηθεί και να «στείλει» την αγάπη του και την ευγνωμοσύνη στη μητέρα του.

«Και γω σ’ αγαπώ μαμά και σου το λέω μέσα από την καρδιά μου. Σ’ αγαπώ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ που μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι στο οποίο επικρατούσε η αγάπη και η χαρά. Τα δυο πιο ισχυρά καύσιμα, νομίζω, για τις ψυχές των παιδιών και γι’ αυτό που θα γίνουν στο μέλλον».

Ο Αντώνης Κανάκης μίλησε για την…επίμονη του να παραμένει στη Θεσσαλονίκη. «Δεν ήθελα να έρθω στην Αθήνα γιατί δεν καταλάβαινα ποτέ τον λόγο. Δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα στη Θεσσαλονίκη; Δεν έχουμε νερό; Δεν ήθελα επίσης γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν η πόλη μου και από πολύ μικρός δεν ήθελα να είμαι στο επίκεντρο των πραγμάτων. Γεωγραφική και ουσιαστική. Δεν θα μπορούσα να το κάνω διαφορετικά. Υπάρχουν πράγματα στη δημοσιογραφία που είναι πολύ κόντρα σε εμένα. Εάν μοίραζα κάρτες σαν ιδιότητα θα έγραφα “πολυσουγιάς”», είπε.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Παλιά με θεωρούσαν τον απόλυτο “ρεμάλι”. Μερικές φορές νομίζω ότι τα παιδιά μου με κοιτάνε με έναν προβληματισμό και μία απορία: “Είναι δυνατόν να έχουμε τόσο χαζό μπαμπά;”» είπε, μιλώντας για την οικογένειά του και αναφέρθηκε στην ιστορία της γνωριμίας με τη γυναίκα του.

«Θα λένε τα παιδιά: “Μα εμείς δεν θα έπρεπε να τα κάνουμε αυτά και αυτός να μας επαναφέρει στην τάξη;” Γίνονται όλα ανάποδα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Δεν ακολουθώ τα “πρέπει” και περιμένω να νιώσω και να πω “τώρα θέλω να κάνω αυτό”. Έχουμε σκαρφιστεί μία ιστορία οι δυο μας ότι γνωριστήκαμε στο Μέγαρο Μουσικής αλλά η αλήθεια είναι τρισάθλια. Γνωριστήκαμε σε ένα πολύ έντονο πάρτι. Είχε μια περιπέτεια, δεν ήταν συμβατικό. Τα παιδιά έχουν επηρεάσει θετικά τη ζωή μας, μας έχουν δέσει παραπάνω. Τρομάζω με τον εαυτό μου πόσο σάχλας είμαι με τα παιδιά μου».

Μιλώντας για πρώτη φορά για τη σχέση του εξομολογήθηκε πως, «προφυλάσσω τόσο πολύ την προσωπική μου ζωή γιατί την θεωρώ τόσο σημαντική. Δεν φοβάμαι αλλά, όταν έχεις κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο, το προστατεύεις. Είναι για μένα πολύτιμο και δεν θα είναι προσωπική ζωή μετά αν την μοιράζω και την ξοδεύω. Η σύντροφος μου είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί. Κατ’ αρχήν είναι καταπληκτική μητέρα που για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι με την έννοια του τι πρέπει να κάνει αλλά με την αγάπη. Είναι καταπληκτική μητέρα, ένα πραγματικά πανέμορφο κορίτσι που δεν ασχολείται καθόλου με το να προβάλλει την ομορφιά της. Την γνώρισα και δεν είχε, όπως και συνεχίζει να μην έχει καθόλου social media. Ποτέ δεν άνοιξε στη ζωή της τίποτα» και πρόσθεσε:

«Την εκτιμώ για πάρα πάρα πολλά πράγματα. Το πιο χρήσιμο συστατικό για μένα είναι ότι αδιαφορεί. Αδιαφορεί με την καλή έννοια για όλο αυτό (σ.σ. το τηλεοπτικό). Δεν την νοιάζει καθόλου, αν και βλέπει τις εκπομπές και θα γελάσει. Αυτό είναι ένα συστατικό που με κρατάει πολύ πιο γήινο μες στην οικογένεια μου. Γενικότερα πλέον στη ζωή και τη δουλειά μου, το όνειρο μου θα ήταν να τελειώνουν οι εκπομπές και μετά να μην έχεις καμία σχέση με όλο αυτό» κατέληξε ο παρουσιαστής των Ράδιο Αρβύλα και Βινύλιο.

