Πρόταση μομφής – Βαρουφάκης: Δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης

Ο Πρόεδρος του ΜέΡΑ25, από την Κούβα όπου βρίσκεται, δήλωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει «υπέρ της μομφής, της δυσπιστίας της Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε..».

Από την Κούβα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης υπογραμμίζει «το πραγματικό διακύβευμα των ημερών πίσω από τις στημένες κοκορομαχίες», αναφέροντας ότι «δεν αρκεί να φύγει ο κ. Μητσοτάκης. Μομφή στην ολιγαρχία, στις μυστικές της υπηρεσίες, στις ψευτοαγορές που λεηλατούν τον κόσμο, και γι’ αυτό χρειάζονται οι παρακολουθήσεις, για να γίνεται το αλισβερίσι και το παιχνίδι της διανομής των προσόδων που βγαίνουνε από το αίμα του ελληνικού λαού».

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάνη Βαρουφάκη:

Σε οποιαδήποτε χώρας Πρωθυπουργός πιανόταν στα πράσα να παρακολουθεί τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τους ίδιους του τους Υπουργούς, προέδρους κομμάτων της αντιπολίτευσης, θα είχε εκδιωχθεί από το ίδιο του το κόμμα κακήν κακώς.

Προφανώς το ΜέΡΑ25 ψηφίζουμε υπέρ της μομφής, της δυσπιστίας της Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε..

Το ερώτημα, όμως, δεν ήταν απλά αυτό. Πώς μπορεί να υπάρξει μια παλλαϊκή μομφή εναντίον του ολιγαρχικού κατεστημένου το οποίο δημιουργεί Μητσοτάκηδες, αυτό είναι το ζήτημά μας. Δεν αρκεί να φύγει ο κ. Μητσοτάκης αν δεν υπάρξει μια πάταξη της ολιγαρχικής παρακρατικής εξουσίας, κάτι για το οποίο εμείς καταθέτουμε τη δική μας μομφή, ως ένα μικρό κόμμα, το ΜέΡΑ25, ένα μικρό κομμάτι, όμως, που λέει μεγάλες αλήθειες. Δεν φτάνει να φύγει ο Μητσοτάκης. Μομφή στην ολιγαρχία, στις μυστικές της υπηρεσίες, στις ψευτοαγορές που λεηλατούν τον κόσμο και γι' αυτό χρειάζονται οι παρακολουθήσεις για να γίνεται το αλισβερίσι και το παιχνίδι της διανομής των προσόδων που βγαίνουν από το αίμα του ελληνικού λαού.

