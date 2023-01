Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Καταθέτει μηνύσεις κατά Καλογρηά - Καρακούκη και νέο αίτημα αποφυλάκισης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορίες που προσάπτει η Ρούλα Πισπιρίγκου στους δύο ιατροδικαστές, υποβάλλοντας νέο αίτημα αποφυλάκισής της.

Την απελευθέρωσή της ζητεί η Ρούλα Πισπιρίγκου, μέσω του δικηγόρου της, Αλέξη Κούγια, ισχυριζόμενη ότι, κατέρρευσαν οι κατηγορίες σε βάρος της, που στηρίχθηκαν στις γνωματεύσεις των ιατροδικαστών Καλογρηά – Καρακούκη.

Σε ανακοίνωση που εκθόδηκε από το δικηγορικό γραφείο του Α.Κούγια, γίνεται γνωστή η πρόθεση της κατηγορούμενης για τους θανάτους των τριών παιδιών της να υποβάλλει μηνύσεις, αγωγές και πειθαρχικές αναφορές κατά των δύο ιατροδικαστών.

Η ανακοίνωση εκ μέρους της Ρούλας Πισπιρίγκου

«Σήμερα, συνεργάτης του γραφείου μας, λόγω της απασχολήσεως του κου Κούγια στα δικαστήρια, κατέθεσε ενώπιον της 35ης Τακτικής Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών αίτημα της Σ.Π. για την άμεση απελευθέρωσή της, αφού μετά τις νεκροψίες – νεκροτομές και τις επακολουθήσασες ιατροδικαστικές εκθέσεις των κ.κ. τακτικών ιατροδικαστών Τσάκωνα, Τσιόλα (προϊσταμένης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών), την πραγματογνωμοσύνη για την Μαρία- Ελένη του τακτικού ιατροδικαστή Πειραιώς κου Τσαντιρη, τη μαρτυρική κατάθεση του τακτικού ιατροδικαστή Λαρίσης κου Κραββαρίτη, τη μαρτυρική κατάθεση του τακτικού ιατροδικαστή Πελοποννήσου και παθολογοανατόμου κου Μεσογίτη, τη μαρτυρική κατάθεση και την προηγηθείσα έκθεση της ιατροδικαστή του πίνακα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών κας Δημακοπούλου, τη νέα μαρτυρική κατάθεση του ιατρού – παθολογοανατόμου του ΚΑΤ κου Ευτυχιάδη, ο οποίος στην ουσία ανακάλεσε την αρχική του κατάθεση, αλλά και την πρώτη παθολογοανατομική του έκθεση, αλλά κυρίως την από 20/1/2023 επτάωρη συμπληρωματική κατάθεση της κας Αγγελικής Τσιόλα επί όλων των ιατρικών επιστημονικών προσεγγίσεων, δηλαδή μετά από όλες τις παραπάνω καταθέσεις και εκθέσεις που έχουν κατεξευτελίσει επιστημονικά την έκθεση ιδεών, χωρίς κανένα επιστημονικό υπόβαθρο και χωρίς καμία βιβλιογραφία, των αυτοδιορισμένων ιατροδικαστών Αθηνών κ.κ. Καρακούκη – Καλόγρηα, είναι επιβεβλημένη και χωρίς καμία χρονική καθυστέρηση η άμεση αποφυλάκιση τα κας Σ.Π., η οποία βρίσκεται προσωρινά κρατούμενη για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας εις βάρος των άτυχων παιδιών της, της Μαρίας – Ελένης και της Ίριδας, αφού πλέον η εκδοχή του ασφυκτικού θανάτου έχει καταρρεύσει και κάθε λεπτό που συνεχίζεται η προσωρινή κράτηση, διαπράττονται τα αδικήματα της καταχρήσεως εξουσίας, της παραβάσεως καθήκοντος και της παρανόμου κατακρατήσεως και εγκαθιδρύεται το ουσιαστικό και νομικό υπόβαθρο της καταθέσεως αγωγών κακοδικίας και της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Ελλάδος.

Πειθαρχική αναφορά αλλά και μήνυση και αγωγή κατά των κ.κ. Καρακούκη – Καλόγρηα για τα αδικήματα της παραβάσεως καθήκοντος, της ψεύδους καταμηνύσεως, της συκοφαντικής δυσφημήσεως και της ψεύδους καταθέσεως θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το δικηγορικό μας γραφείο κατ’ εντολή της κας Σ.Π. για την στερούμενη παντελώς επιστημονικού υποβάθρου, κατά παγκόσμια ιατροδικαστική πρωτοτυπία, ιατρική γνωμοδότησή τους και τις μαρτυρικές τους καταθέσεις.

Αθήνα, 27/01/2023

Με εκτίμηση

Αλέξιος Χ. Κούγιας».

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση από το γραφείο του Αλέξη Κούγια αναφέρεται: «Όπως είναι γνωστό, πριν από λίγη ώρα το δικηγορικό μας γραφείο δημοσιοποίησε ότι η Σ.Π. κατέθεσε αίτημα στην 35η Τακτική Ανακρίτρια για την ενεργοποίηση του άρθρου 291 του ΚΠΔ, το οποίο επιβάλλει την αυτεπάγγελτη έκδοση διατάξεως από την Τακτική Ανακρίτρια για την άμεση χωρίς χρονοτριβή αποφυλάκιση της κας Σ.Π., αφού όλοι πλέον οι τακτικοί ιατροδικαστές και μάρτυρες έχουν οδηγήσει σε κατάρρευση την κοινή γνωμοδότηση Καρακούκη – Καλόγρηα, η οποία προκάλεσε στην άσκηση της ποινικής διώξεως εις βάρος της.

Δυστυχώς, λόγω ελλείψεως νομικών γνώσεων οι δημοσιογράφοι δημοσιοποιούν ότι κατατέθηκε αίτηση αποφυλακίσεως, δηλαδή αντικαταστάσεως της προσωρινής κρατήσεως κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 291 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, διαδικαστική πράξη που δεν έχει καμία σχέση με την παράγραφο 1 του άρθρου 291, η οποία επιτάσσει την υποχρεωτική εφαρμογή των όσων προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο, όταν έχει καταρρεύσει το κατηγορητήριο, διότι άλλως διαπράττονται από αυτόν που δεν το ενεργοποιεί ενδεχομένως ποινικές και πειθαρχικές παραβάσεις.

Προς διευκόλυνση των δημοσιογράφων και προς άρση κάθε παρεξηγήσεως παραθέτουμε την παράγραφο 1 του άρθρου 291 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, της οποίας την ενεργοποίηση αιτηθήκαμε σήμερα.

Άρθρο 291 παράγραφος 1 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

«Αν στη διάρκεια της ανάκρισης προκύψει ότι δεν υπάρχει πλέον ο λόγος για τον οποίο διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση ή επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι ή ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, μπορεί ο ανακριτής αυτεπαγγέλτως ή με πρόταση του εισαγγελέα να άρει αυτά τα μέτρα ή να υποβάλει στο συμβούλιο αίτηση για την άρση τους. Εναντίον αυτής της απόφασης ο κατηγορούμενος μπορεί να προσφύγει στο συμβούλιο των εφετών»

Αθήνα, 27/01/2023

Με εκτίμηση

Αλέξιος Χ. Κούγιας».





Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Τσιτσιπάς: ο Στέφανος έχει βελιτιωθεί πολύ από τον τελευταίο του τελικό... (βίντεο)

ΑΔΑΕ – Παπανικολάου: Τι περιλάμβανε η επιστολή Ράμμου σε Τσίπρα

Κακοκαιρία - Πυροσβεστική: 425 κλήσεις σε ένα 24ώρο