Απειλητικά mail για βόμβες σε Αστυνομία και νοσοκομεία

Νέα απειλητικά e-mail έλαβαν το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και έξι νοσοκομεία.

E-mail που κάνουν λόγο για ύπαρξη βόμβας έλαβαν το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και τα νοσοκομεία Παμμακάριστος, Ευαγγελισμός, Τζάνειο, Γεννηματάς, Παίδων Αγία Σοφία και Ερρίκος Ντυνάν. Μετά από έρευνες των αστυνομικών, διαπιστώθηκε πως επρόκειτο πάλι για φάρσα.

Τα e-mail φέρεται να έχουν σταλθεί από φίλο του 42χρονου Ρώσου blogger που φάνηκε ως ο αποστολέας αντίστοιχων μηνυμάτων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας και νοσοκομεία της Αττικής.

Η εικόνα του e-mail που εστάλη

Ο 42χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της σοβαρής διατάραξης ομαλής λειτουργίας υπηρεσίας (κατ' εξακολούθηση), της διασποράς ψευδών ειδήσεων (κατ' εξακολούθηση), της απόπειρας παρακώλυσης συγκοινωνιών και της απειλής τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, όλες στην πλημμεληματική τους μορφή.

Ακολούθως, ο 42χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, από το οποίο ζήτησε και πήρε αναβολή, ενώ το Δικαστήριο ήρε την κράτησή του και αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ίδιος, προανακριτικά, αρνήθηκε ότι υπήρξε ο αποστολέας των επίμαχων μηνυμάτων και υποστήριξε ότι έπεσε θύμα σκευωρίας από άλλα άτομα, τα οποία χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία του προέβησαν στην αποστολή των μηνυμάτων.

Σύμφωνα με τον υπερασπιστή του, ο 42χρονος δηλώνει μπλόγκερ και αποδίδει την παραπάνω ενέργεια σε κόντρα με youtubers.





