Άγιος Δημήτριος: Χειροπέδες στον διαρρήκτη με την περούκα

Ο δράστης έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας, λίγα λεπτά μετά τη διάρρηξη καταστήματος κι αφού προηγουμένως είχε σπάσει την τζαμαρία.

Στο πλαίσιο του αυτόφωρου, συνελήφθη, το βράδυ της Τετάρτης 25 Ιανουαρίου, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 46χρονος, κατηγορούμενος για κλοπή από κατάστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τη σύλληψή του ο 46χρονος είχε διαρρήξει κομμωτήριο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, αφού προηγουμένως έσπασε την τζαμαρία. Ο κατηγορούμενος αφαίρεσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα, ενώ αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο τον εντόπισαν έπειτα από αναζητήσεις, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και τα κλοπιμαία.

Σημειώνεται, ότι κοντά στο σημείο της σύλληψης αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε κάδο απορριμμάτων κράνος, λοστό, καπέλο και περούκα που, όπως διαπιστώθηκε από την προανακριτική έρευνα του Τμήμα Ασφάλειας Αγίου Δημητρίου, είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη κλοπών.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις από καταστήματα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και μία περίπτωση κλοπής δικύκλου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα.

