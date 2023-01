Κοινωνία

Κορυδαλλός: Χιλιάδες λαθραία τσιγάρα βρέθηκαν σε σπίτι (εικόνες)

Χειροπέδες σε τρία άτομα, μετά τον εντοπισμό χιλιάδων πακέτων με λαθραία τσιγάρα.

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών (29, 34 και 21 ετών), για εμπορία λαθραίων τσιγάρων, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών στον Κορυδαλλό.

Ειδικότερα, ο 29χρονος και ο 34χρονος συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω να τοποθετούν μαύρη νάιλον σακούλα, περιέχουσα -300- πακέτα τσιγάρα και -45- συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης στην μπαγκαζιέρα της μοτοσικλέτας του πρώτου, εξερχόμενοι από πολυκατοικία στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Εντός της οικίας που χρησιμοποιούσαν ως αποθήκη των λαθραίων προϊόντων στον Κορυδαλλό εντοπίστηκε ένας ακόμα 21χρονος αλλοδαπός. Μετά από έρευνα στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -5060- πακέτα τσιγάρα και -661- συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Κατασχέθηκε επιπλέον και η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους.

