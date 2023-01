Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις του τριημέρου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Για ένα "γεμάτο απρόβλεπτα Σαββατοκύριακο" έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, που αναφέρθηκε στις προβλέψεις του τριημέρου, τονίζοντας ότι μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να υπάρξει την Κυριακή.

"Ο Ήλιος με τον Άρη δίνει δυναμική στο να γυμναστείτε να βγείτε έξω και να προσέξετε την υγεία σας", είπε η αστρολόγος της εκπομπής.

Προβλέψεις έκανε και για τον... Δίδυμο Αντόνιο Παντσέρι, που μίλησε για οικονομικές ατασθαλίες μεταξύ άλλων.

Αμέσως μετά, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





