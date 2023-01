Πολιτική

Πρόταση μομφής - Σακοράφα: Το δίλημμα είναι με Δημοκρατία ή εναντίον της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντιπρόεδρος του ΜέΡΑ25 μίλησε στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή, αντί για τον ΓΓ του κόμματος.

"Αυτές οι υποκλοπές είναι βαρύ έγκλημα κατά της Δημοκρατίας", τόνισε στην ομιλία της επί της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση, η βουλευτής του ΜέΡΑ25 και αντιπρόεδρος της Βουλής, Σοφία Σακοράφα.

Εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, που βρίσκεται στην Κούβα με άδεια της Βουλής, στο πλαίσιο δράσεων της Προοδευτικής Διεθνούς και της συγκρότησης του νέου Κινήματος των Αδεσμεύτων, η κα Σακοράφα είπε ότι οι υποκλοπές «δεν είναι πταίσμα ούτε καν πλημμέλημα. Πολιτικά, είναι παραπάνω από κακούργημα, εάν υπήρχε. Και έτσι θα γραφεί και ιστορικά, όπως ανάλογα έγινε με την αποστασία του 1965».

Υποστήριξε ότι αυτή η "εξωφρενική υπόθεση" δεν αποτελεί ζήτημα αντιπαράθεσης και σύγκρισης δύο διακυβερνήσεων: «Όταν μιλάμε για υποκλοπές από το πρωθυπουργικό γραφείο με την ΕΥΠ, η διάσταση δεν είναι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το δίλημμα δεν είναι με την κυβέρνηση ή εναντίον της. Το δίλημμα είναι με Δημοκρατία ή εναντίον της» τόνισε η βουλευτής του ΜέΡΑ25 επισημαίνοντας δεν θα έπρεπε να ευτελίζουμε τη σχετική συζήτηση στη Βουλή σε ένα "σόου" σύγκρισης των δύο κυβερνήσεων.

Όπως είπε, το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι βουλευτές της κυβερνητικής παράτασης είναι η κομματική πειθαρχία ή η δημοκρατική συνείδηση, «αλλά δεν υπάρχει καμία ελπίδα». Τα ίδια τα στελέχη που αποδείχθηκε να παρακολουθούνται δηλώνουν σχεδόν ευτυχισμένοι για το γεγονός. Όπως βλέπουμε μπροστά στην εξουσία και το συμφέρον, δεν υπάρχει ίχνος προσωπικής αξιοπρέπειας, εκτός και εάν πρόκειται για το σύνδρομο της Στοκχόλμης, είπε η αντιπρόεδρος της Βουλής.

Αναφερόμενη μάλιστα στην προσωπική της εμπειρία, είπε: «Βρέθηκα σε δύο σημαντικές στιγμές, να αισθάνομαι ότι δοκιμάζονται ακραία οι αρχές και οι αξίες μου. Όταν ήρθαν τα μνημόνια, δεν ήταν εύκολο το "όχι", ούτε με το ΠΑΣΟΚ ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σας διαβεβαιώνω, τελικά άξιζε. Κάλεσε, ωστόσο, «να μην αναστατώνεται κανείς», λέγοντας: «Δεν μιλώ για σας, ούτε για το σήμερα. Σήμερα ξέρουμε ποια θα είναι η τελική σας στάση. Εξάλλου, το πολιτικό σας γονίδιο, φέρει μέσα του, βίες και νοθείες, και δένδρα που ψηφίζαν, ξερονήσια, ακόμα και αποσπάσματα για τους πολιτικούς σας αντιπάλους».

Τέλος, είπε ότι είναι παραπάνω από αυτονόητο, ότι το ΜέΡΑ25 υπερψηφίζει την πρόταση δυσπιστίας. «Εμείς μεμφόμαστε πάντα το σφιχταγκάλιασμα του κράτους με την ολιγαρχία και το παρακράτος», τόνισε η βουλευτής του ΜέΡΑ25 και αντιπρόεδρος της Βουλής, Σ. Σακοράφα.

Ειδήσεις σήμερα:

Λωρίδα της Γάζας: Πολεμικό κλίμα με ρουκέτες και αεροπορικά πλήγματα (εικόνες)

Κακοκαιρία: Η Ζάκυνθος μετατράπηκε σε λίμνη (βίντεο)

Κακοκαιρία – Ρόδος: Θυελλώδεις άνεμοι “σάρωσαν” το νησί (εικόνες)