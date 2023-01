Συνταγές

Γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Τα μυστικά για αφράτο και τραγανό γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι, μοιράστηκε η σεφ στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Μια πεντανόστιμη συνταγή για γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι, ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι μία εύκολη συνταγή με αφράτη κρέμα και τραγανό φύλλο κανταΐφι, που θα δώσει μία άλλη νότα στο αγαπημένο παραδοσιακό γλυκό.

Υλικά:

Για την κρέμα γαλακτομπούρεκου

1 ½ lt γάλα φρέσκο

250 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

1 φλούδα λεμονιού ακέρωτη

6 μεγάλα αβγά

100 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

50 γρ. σιμιγδάλι χοντρό (ή 150 γρ. στο σύνολο του ότι από τα δύο θέλετε)

2 βανίλιες

2 πρέζα/ες αλάτι

100 γρ. βούτυρο

Για το σιρόπι

700 γρ. ζάχαρη

500 γρ. νερό

Ξύλο κανέλας

Μισό μικρό λεμόνι

Για το ταψί

7 φύλλα κρούστας

300 γρ. φύλλο καταΐφι

250 γρ. βούτυρο αιγοπρόβειο λιωμένο ή καθαρό βούτυρο

Για την κρέμα

Κρατάμε 1 φλ. από το κρύο γάλα και βάζουμε το υπόλοιπο με τη μισή ζάχαρη και την φλούδα λεμόνι σε κατσαρόλα.

Αφήνουμε σε μέτρια φωτιά την κρέμα του γαλακτομπούρεκου να ζεσταθεί και να αρωματιστεί.

Σε μπολ βάζουμε την υπόλοιπη ζάχαρη, τα αυγά, το σιμιγδάλι, τις βανίλιες και το αλάτι και με σύρμα δυνατά ή με μίξερ χειρός τα χτυπάμε να ενωθούν καλά και να σπάσουν τα αυγά, ομογενοποιώντας το μίγμα.

Προσθέτουμε το 1 φλ. κρύο γάλα που κρατήσαμε και ανακατεύουμε το μίγμα.

Παίρνουμε 1 φλ. ζεστό γάλα από την κατσαρόλα και πάντα χτυπώντας με το σύρμα, το ρίχνουμε στο μίγμα των αυγών να αραιώσει και να ζεσταθούν ελαφρά τα αυγά.

Προσθέτουμε ακόμα ένα φλυτζάνι ζεστό γάλα και αραιώνουμε το μίγμα.

Όλο μαζί το ρίχνουμε στο ζεστό γάλα στη κατσαρόλα.

Ανακατεύουμε για λίγα λεπτά ωσότου δέσει ελαφρά η κρέμα.

Βράζουμε για 1,5 με 2 λεπτά από την ώρα που θα πάρει βράση.

Αφού δέσει αφαιρούμε την φλούδα και προσθέτουμε τα 100 γρ. βούτυρο.

Απαλά ανακατεύουμε να λιώσει μέσα στην κρέμα.

Γαλακτομπούρεκο κανταΐφι

Ανοίγουμε με τα δάχτυλα -ξαίνουμε- το καταΐφι να αφρατέψει.

Σε στρογγυλό βουτυρωμένο βαθύ ταψί 30 εκ. στρώνουμε το μισό καταΐφι ραντίζοντας το με λίγο λιωμένο βούτυρο.

Στρώνουμε από πάνω τα 4 φύλλα κρούστας ραντίζοντας τα ενδιάμεσα με αρκετό λιωμένο βούτυρο.

Τα φύλλα πρέπει να καλύπτουν τα πλαϊνά του ταψιού.

Αδειάζουμε με προσοχή και στρώνουμε την κρέμα στα φύλλα.

Γυρίζουμε τα περισσεύματα των φύλλων πάνω στην κρέμα.

Στρώνουμε από πάνω 1-1 τα βουτυρωμένα φύλλα (3) μπήγοντας τις άκρες τους στα πλάγια με μια σπάτουλα.

Χαράζουμε την επιφάνεια των φύλλων κρούστας σε παράλληλες λωρίδες 5 με 6 εκ.

Απλώνουμε στην επιφάνεια το υπόλοιπο κανταΐφι στρώνοντας το αφράτα.

Ξανά χαράζουμε απαλά το γαλακτομπούρεκο κανταΐφι με κοφτερό μαχαίρι ώστε να κοπεί και το καταΐφι, με προσοχή να μην βγει η κρέμα στην επιφάνεια γιατί στο ψήσιμο θα καεί και θα χαλάσει η όψη του γλυκού.

Ζεσταίνουμε να κάψει καλά το υπόλοιπο βούτυρο και περιχύνουμε πρώτα τις γωνίες και τις χαρακιές.

Ραντίζουμε πεταχτά με τα δάχτυλα με λίγο νερό τα φύλλα στην επιφάνεια.

Για το ψήσιμο

Ψήνουμε το γαλακτομπούρεκο με κανταΐφι σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 170 με 180°C στις αντιστάσεις, στην κάτω σχάρα για περίπου 55 λεπτά μέχρι να ροδοκοκκινίσουν καλά τα φύλλα και να ξεκολλάει ολόκληρο το γλυκό από το ταψί.

Βγάζουμε το γλυκό από το φούρνο, αφήνουμε να σταθεί για 2 με 3 λεπτά και σιροπιάζουμε σιγά σιγά με χλιαρό προς κρύο σιρόπι.

Αφού ρίξουμε το μισό σιρόπι περιμένουμε λίγα λεπτά κι έπειτα προσθέτουμε σταδιακά το υπόλοιπο.

Αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει τελείως και να τραβήξουν τα φύλλα το σιρόπι τους κι έπειτα κόβουμε σε κομμάτια.

Αν το κόψετε ζεστό πριν προλάβει να απορροφήσει, τότε το σιρόπι θα μαζευτεί στον πάτο του ταψιού και τα κάτω φύλλα θα μουλιάσουν και το ταψί θα γεμίσει υγρά.

Για το σιρόπι

Βάζουμε όλα τα υλικά σε κατσαρόλα και αφήνουμε για λίγο τη ζάχαρη να μουλιάσει.

Ανακατεύουμε να λιώσει.

Από την ώρα που αρχίζει να βράζει δεν ανακατεύουμε ξανά.

Βράζουμε σε μέτρια φωτιά το σιρόπι 6 με 8 λεπτά. Να γίνει παχύ.

Αφαιρούμε το λεμόνι και την κανέλα και σιροπιάζουμε σιγά σιγά με το σιρόπι.

Το μυστικό Τα γλυκά ταψιού πρέπει να ψήνονται σε μέτριες θερμοκρασίες για να προλαβαίνουν τα φύλλα να ψήνονται μέχρι μέσα. Με τον τρόπο αυτό απορροφούν σωστά το σιρόπι τους.

Ραντίζοντας με λίγο νερό την επιφάνεια του, με το ψήσιμο τα φύλλα κρατάνε το σχήμα τους και δεν σηκώνονται κι επιπλέον γίνονται πιο τραγανά.

Αν ψήσετεσε αέρα χαμήλωσε κατά 20 βαθμούς το φούρνο, ψήστε στην μεσαία σχάρα και ελαττώστε τον χρόνο ψησίματος. Στο τελευταίο τέταρτο ψήστε σε αέρα και κάτω αντίσταση τοποθετώντας το ταψί στην κάτω σχάρα του φούρνου. Ο χρόνος ψησίματος του γλυκού ποικίλει ανάλογα με το φούρνο.

Στο τέλος, το γλυκό πρέπει να έχει ροδίσει ομοιόμορφα πάνω και κάτω γιατί μόνο τότε θα έχουν ψηθεί σωστά τα φύλλα μέσα και μόνο τότε θα απορροφήσουν σωστά το σιρόπι τους.

Σε αντίθεση με τον μπακλαβά, το γαλακτομπούρεκο θέλει σιρόπιασμα με το ένα κρύο και το άλλο ζεστό. Ξεκινήστε λοιπόν με το σιρόπι κι αφήστε το να χλιαρύνει.

Η κρέμα του γλυκού δεν πρέπει να βράζει για πολύ ώρα γιατί θα ψηθεί για περίπου μια ώρα. Με τις οδηγίες που σας δίνω θα βγει αφράτη και τρεμουλιαστή.

Στο σιρόπι αποφεύγω την γλυκόζη και για να το προφυλάξω από την δημιουργία κρυστάλλων χρησιμοποιώ λίγο χυμό λεμονιού.

