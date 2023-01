Πολιτική

Πρόταση μομφής: Live η συζήτηση στη Βουλή

Ολοκληρώνεται απόψε με την ψηφοφορία, η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας για την Κυβέρνηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με τις ομιλίες των εκπροσώπων και των αρχηγών των κομμάτων, αλλά και του Πρωθυπουργού, συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που κατάθεσε κατά της Κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ και θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει.

Παρακολουθήστε εδώ live την συζήτηση στη Βουλή

