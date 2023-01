Πολιτική

Πρόταση μομφής - Κατρίνης: Ο ελληνικός λαός να ανατρέψει με την ψήφο του την παρακμή που απειλεί τη χώρα

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην ομιλία του στη Βουλή για τη πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, την οποία θα υπερψηφίσει.

«ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων, στήνουν σκηνικό πόλωσης και οξύτητας με διχαστική κι ακραία ρητορική για να εγκλωβίσουν τους πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν μετέχει ούτε θα συμπράξει σ΄ αυτή την κακόγουστη παράσταση», τόνισε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, στην ομιλία του στη Βουλή για τη πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, την οποία θα υπερψηφίσει.

«Η αυτόνομη πορεία μας είναι στρατηγική επιλογή. Και καιρός είναι να το συνειδητοποιήσουν τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ που δήθεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, αφού δεν κατάφερε πρώτα να μας εξοντώσει, όπως επιχείρησε», υπογράμμισε και άσκησε δριμεία κριτική στη κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ. «Την πόλωση, την ένταση και την οξύτητα την έχει φαίνεται ανάγκη αυτός ο αδύναμος δικομματισμός. Τη χρησιμοποιεί για να εγκλωβίσει τους πολίτες στην επιλογή είτε της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την έχει, όμως, σίγουρα ανάγκη ο τόπος», ανέφερε ο κ. Κατρίνης, τονίζοντας ότι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έχουν δυσανεξία απέναντι στη διαφορετική άποψη και στην προστασία των θεσμών, του κράτους δικαίου από καθεστωτικές συμπεριφορές και αντιλήψεις.

Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, βαρύνεται με εξόχως αντιθεσμικές στάσεις, επιλογές και παρεμβάσεις που συμπυκνώνονται στον διατυπωμένο στόχο για την ανάγκη "ελέγχου των αρμών της εξουσίας". Τόνισε ότι με το "εμείς ή αυτοί" που ως κυβέρνηση υιοθέτησε δεν μπορεί να κάνει σήμερα τον τιμητή. Τόνισε με έμφαση ότι «το ΠΑΣΟΚ, για να το πάρετε απόφαση κύριε Μητσοτάκη, δεν πρόκειται ούτε να υπηρετήσει ούτε να υποταχθεί στο αφήγημά σας».

Επικεντρώνοντας τη κριτική στον πρωθυπουργό και τη κυβέρνηση της ΝΔ, ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, υποστήριξε ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν επειδή «έχουν επιφέρει τεράστια ζημιά στη χώρα, στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου. Αποτελούν, πλέον, παράγοντες θεσμικής εκτροπής και ανωμαλίας. Συνιστούν απειλή για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα αλλά και για την ίδια τη λειτουργία των θεσμών», είπε ο κ. Κατρίνης, ενώ συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση έχει απολέσει εδώ και αρκετό καιρό την εμπιστοσύνη της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών». Προχώρησε ένα βήμα περαιτέρω κάνοντας λόγο για κυβέρνηση που «δεν υπηρετεί τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και λειτουργεί ως καθεστώς. Με εμφανείς αντιδημοκρατικές πρακτικές και αντιλήψεις. Με κυνικές μεθόδους συσκότισης και συγκάλυψης υπαρκτών σκανδάλων. Με κατάλυση των αρχών και των κανόνων του κράτους δικαίου».

Ο κ. Κατρίνης ανέφερε ότι το τέλος αυτής της υπόθεσης θα έρθει μόνο μέσα από την κάθαρση, μέσα από την αποκάλυψη της αλήθειας, μέσα από την τιμωρία των ενόχων. «Το πολιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι το πρόβλημα της αμφισβήτησης και κατάλυσης του Κράτους Δικαίου», ανέφερε ο κ. Κατρίνης υποστηρίζοντας ότι η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν οργανωμένο σχέδιο από το Μέγαρο Μαξίμου και επισήμανε πως η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει στο μέλλον με τις σκιές στην υπόθεση αυτή.

«Το τέλος της θα έρθει από την κάθαρση, την αποκάλυψη της αλήθειας και τη τιμωρία των ενόχων», σημείωσε ο κ. Κατρίνης και υπερασπίστηκε τις ενέργειες της ΑΔΑΕ και του προέδρου της Χρήστου Ράμμου για την αποκάλυψη του σκανδάλου όπως είπε.

Και κατέληξε: «Το ΠΑΣΟΚ θα δείξει σεβασμό απέναντι στην ψήφο των πολιτών, που είναι βέβαιο ότι θα εμπεριέχει και τη λύση στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Θα διαχειριστεί με όρους σύνεσης, ευθύνης και εθνικού συμφέροντος τη δύναμη που θα του δώσουν οι πολίτες στην κάλπη. Και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η δύναμη, τόσο πιο κοντά θα έρθει η χώρα σε αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη: ένα νέο ξεκίνημα, μια συνολική επανεκκίνηση. Καλούμε τον ελληνικό λαό, στις εκλογές που έρχονται, να ανακόψει με την απόφαση και την ψήφο του τη φθορά και την παρακμή που απειλεί, πλέον, ευθέως τη χώρα και το μέλλον της».





