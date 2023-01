Πολιτική

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης επί 6 μήνες λέει ψέματα για τις παρακολουθήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα των παρακολουθήσεων, κατηγορώντας τον για "συγκαλύψεις, εκβιασμούς, τρομοκρατία, παρανομίες".

Σκληρή προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στην Βουλή, κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος «για πρωτοφανή θεσμική και συνταγματική εκτροπή και ότι είναι ο εντολέας των παρακολουθήσεων».

Απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό ανέφερε: «Το σκοτάδι που επιβάλατε νικήθηκε. Και πλέον είστε απόλυτα εκτεθειμένος. Γιατί σήμερα δεν έχετε περιθώριο να δώσετε θολές απαντήσεις». Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η συζήτηση δεν γίνεται με βάση δημοσιεύματα, πληροφορίες και εικασίες, καθώς «σήμερα υπάρχουν αποδείξεις από την επίσημη αρχή του κράτους για τη δράση του παρακράτους. Από την αρχή που το Σύνταγμα ορίζει να διαφυλάσσει το απόρρητο των επικοινωνιών».

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι την προηγούμενη φορά που έθεσε στην Βουλή το θέμα των παρακολουθήσεων, ζητώντας την δέσμευσή του ότι δεν παρακολουθούνταν ο υπουργός Εργασίας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, «το έβαλε στα πόδια». Συγκεκριμένα ανέφερε: «Όταν σας ζήτησα να δεσμευτείτε τουλάχιστον ότι αν αποδειχθεί ότι έγιναν αυτές οι παρακολουθήσεις θα αναλάβετε την ευθύνη και θα παραιτηθείτε. Τρέξατε προς την έξοδο. Γιατί προτιμήσατε αυτή τη ταπείνωση από μια δέσμευση;».

Ο κ. Τσίπρας έκανε αναδρομή στο τελευταίο εξάμηνο κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για «μια τεράστια απόπειρα συγκάλυψης» και πρόσθεσε: «Τόσο που να μοιάζει η εκτροπή των παρακολουθήσεων ισότιμη με την εκτροπή της συγκάλυψης». Ακολούθως ανέφερε: «Εξαπολύσατε ένα πρωτοφανές κύμα τρομοκρατίας εναντίον όσων ξέρουν και υπήρχε κίνδυνος να μιλήσουν. Με την επίκληση του απορρήτου, με απειλές 10ετούς φυλάκισης που ξεστόμιζαν τα στελέχη σας, με την καταστροφή εγγράφων. Και βέβαια με τη σπίλωση ή πιο σωστά τη δολοφονία χαρακτήρα, όσων παρόλα αυτά επέμειναν στο κράτος δικαίου και όχι στο παρακράτους του αδίκου».

Θύμισε ακόμη: «Δική σας απόφαση, να αναλάβατε την ΕΥΠ με το που μπήκατε στο Μαξίμου. Δική σας απόφαση να αλλάξατε το νόμο για να διοριστεί επικεφαλής της ο δικός σας άνθρωπος. Δική σας απόφαση να ορίσετε τον έμπιστο ανεψιό σας στον έλεγχό της. Δική σας απόφαση να προωθήσετε τη κ. Βλάχου ως εισαγγελέα της. Δική σας απόφαση να αλλάξετε το νόμο για την ΑΔΑΕ, μόλις έσκασε η υπόθεση Κουκάκη, για να μη μάθει ποτέ την αλήθεια. Δική σας απόφαση να επικαλεστείτε το απόρρητο για να μείνουν όλα στο σκοτάδι. Δική σας απόφαση να μην πάτε ούτε ένα στοιχείο στη δικαιοσύνη, να μην υποδείξετε ούτε έναν ένοχο. Δική σας απόφαση η χυδαία και άθλια επίθεση στην Ανεξάρτητη Αρχή και σε ένα έντιμο δικαστικό, επειδή επιτέλεσε το συνταγματικό του καθήκον».

Αναφερόμενος στην γραμμή που ακολούθησε ο πρωθυπουργός θύμισε ότι «τον περασμένο Αύγουστο σας είπα ότι είναι δειλία να κρύβεστε πίσω από τον ανεψιό και βοηθό σας. Προτιμήσατε να παριστάνετε τον πρωθυπουργό μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας, μειωμένου καταλογισμού, παρά να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Στο ερώτημα ένοχος ή βλαξ. Επιλέξατε αυτοβούλως τη δεύτερη εκδοχή».

Η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των βουλευτών της ΝΔ και την παρέμβαση του προέδρου της Βουλής από τον οποίο ο κ. Τσίπρας ζήτησε «να τον προστατεύσει από την οχλαγωγία και πρόσθεσε ότι δεν θα δεχθεί λογοκρισία».

Συνεχίζοντας και απευθυνόμενος πάντα προσωπικά προς τον πρωθυπουργό είπε: «Ακόμη και αν δεχθούμε λοιπόν ότι ήσασταν μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας και δεν είχατε ιδέα τι κάνει στο Μέγαρο Μαξίμου ο ανεψιός σας και ο εκλεκτός σας διοικητής της ΕΥΠ. Αλήθεια, όταν τον Αύγουστο αποπέμψατε όταν τους αποπέμψατε, δεν μιλήσατε μαζί τους; Δε μάθατε ποτέ τι είχαν διαπράξει; Δεν τους ρωτήσατε; Ή μήπως επικαλέστηκαν και σε σας το αγαπημένο σας απόρρητο;». Συμπερασματικά ρώτησε τον πρωθυπουργό γιατί δεν παρέπεμψε τους υπευθύνους στην Δικαιοσύνη και πρόσθεσε: «Μήπως γιατί φοβάστε ότι αν κινηθείτε εναντίον τους, όπως θα γινόταν σε κάθε ευνομούμενη χώρα, και αν πάνε στη Δικαιοσύνη, θα ήταν πιθανό να ανοίξουν το στόμα τους; Μήπως για αυτό; Αν διέπραξαν κακουργήματα, πώς κυκλοφορούν ακόμα κρυμμένοι πίσω από το απόρρητο; Και υπό τη δική σας προστασία; Κι αφού επικαλείστε ρυπαρά δίκτυα, μια μόνο ερώτηση έχω: Είναι και η κυρία Βλάχου μέλος του ρυπαρού δικτύου;».

Ακολούθως είπε προς τους βουλευτές της ΝΔ που προηγουμένως διαμαρτύρονταν: «Ο πρωθυπουργός και προσωπικός μου αντίπαλος δεν είναι ούτε μειωμένου καταλογισμού, ούτε εξαπατημένος. Ένοχος είναι. Κύριε Μητσοτάκη εσείς είστε ο επικεφαλής του ρυπαρού δικτύου. Ο ιθύνων νους του παρακράτους. Οι υποκλοπές έχουν τη δική σας σφραγίδα. Προσωπική και ανεξίτηλη. Και είναι μια υπόθεση θεσμικά ανυπόφορη αλλά και υπαρξιακά αποκρουστική. Που μας οδηγεί σε ένα καθεστώς οργουελιανής δυστοπίας».

Ακολούθως του χρέωσε την ευθύνη για την παρακολούθηση μέσω κακόβουλου λογισμικού πολλών ανθρώπων: «Τρυπώσατε στην προσωπική ζωή, ο Θεός ξέρει πόσων ανθρώπων, καταλύσατε την ιδιωτικότητα, τη προσωπική τους ζωή και δεν έχετε ντροπή για όσα πράξατε. Και όλα αυτά για να αποκτήσετε πλεονέκτημα και εργαλεία εκβιασμού απέναντι τους.Για να τους έχετε στο χέρι. Και το βλέπουμε τώρα με τη παρέλαση αναξιοπρέπειας από μερίδα των θυμάτων. Των στόχων. Στήσατε ένα καθεστώς για να διασφαλίσετε την εξουσία σας.Τα εργαλεία του παρακράτους σας ήταν απαραίτητα για την άλωση, την πειρατεία, την υποταγή του κράτους στα προσωπικά σας συμφέροντα».

Ακολούθως ρώτησε: «Γιατί ακούγατε τον κύριο Χατζηδάκη; Ήταν επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια; Γιατί ακούγατε τον κύριο Ανδρουλάκη; Για την εθνική ασφάλεια ή μήπως για να καθορίσετε τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ και να τον έχετε όμηρο σε προοπτική συγκυβέρνησης μετά τις εκλογές με απλή αναλογική; Γιατί ακούγατε τον κύριο Κύρτσο; Ήταν ύποπτος κατασκοπείας ή ψάχνατε εργαλεία εκβιασμού του, για να τον εξουδετερώσετε όταν τον διαγράψατε για τις απόψεις του και από ευρωβουλευτής σας μετετράπηκε σε πολιτικό σας αντίπαλο; Γιατί ακούγατε τον κύριο Κουκάκη; Για την εθνική ασφάλεια ή γιατί σας ενοχλούσε που ερευνούσε το σκάνδαλο με την ασυλία των τραπεζικών στελεχών; Γιατί ακούγατε τον κύριο Τέλογλου; Για την εθνική ασφάλεια ή γιατί είχε πλέον φτάσει πολύ βαθιά στις αποκαλύψεις για το παρακράτος που είχατε στήσει;».

Ακολούθως ρώτησε γιατί «ακούγατε τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τον Σύμβουλο εθνικής Ασφάλειας και όσους έχουν λόγο στις προμήθειες των εξοπλιστικών; Είναι και αυτοί επικίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια; Οι ταγοί της εθνικής μας ασφάλειας είναι επικίνδυνοι για την εθνική μας ασφάλεια; Εκεί φτάσαμε;».

Ειδικότερα για τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ ρώτησε γιατί ήταν υπό παρακολούθηση και συνέδεσε τις παρακολουθήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας με τα εξοπλιστικά προγράμματα: «Πείτε μας λοιπόν, ακούγατε τον κ. Φλώρο, με διάταξη υπογεγραμμένη από την κ. Βλάχου για λόγους εθνικής ασφαλείας, επειδή ήταν ύποπτος ή επειδή θέλατε να τον εκβιάζετε; Και γιατί θέλατε να τον εκβιάζετε; Μήπως είχε άποψη που δεν ήταν πάντοτε ίδια με αυτή της πολιτικής ηγεσίας, ακόμη και για τα εξοπλιστικά που αποφασίσατε; Γιατί παρακολουθούσατε επί δυο χρόνια τον αρχηγό του ΓΕΣ; Μήπως και αυτός είχε άποψη για το πρότζεκτ του εκσυγχρονισμού των αρμάτων μάχης που προωθείτε; Γιατί παρακολουθούσατε τους επικεφαλής των εξοπλιστικών προγραμμάτων; Τον κ. Θεόδωρο Λάγιο, γιατί τον παρακολουθούσατε; Γιατί ο κ. Λάγιος αμέσως μετά την υπογραφή των πρώτων Ραφάλ απομακρύνθηκε; Και που μετακινήθηκε; Γιατί δημιουργήθηκε ειδική θέση για τον αντιπτέραρχο Λάγιο στο εξωτερικό; Σύμβουλος του υπουργείου σε θέματα ευρωπαϊκών αμυντικών προμηθειών, με συνολική αμοιβή 10.000 το μήνα, δηλαδή τριπλάσια από το μισθό του εδώ. Γιατί παρακολουθούσατε και τον αντικαταστάτη του, τον κ. Αλεξόπουλο;

Ήταν και αυτός κατάσκοπος μήπως δε σας άρεσε που πίεζε εγγράφως τους Γάλλους να δώσουν προγράμματα συμπαραγωγής στις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες; Τι σχέση έχουν οι παρακολουθήσεις με τα εξοπλιστικά;». Συνολικότερα ανέφερε ότι «παρακολουθούσατε την ηγεσία του στρατού για 15 δισ.ευρώ εξοπλιστικά» και προειδοποίησε: «Θα ελεγχθεί μέχρι το τελευταίο ευρώ από τη ροή χρήματος».

Ο κ. Τσίπρας γενίκευσε την επίθεσή του για θέματα διαφθοράς και τα δάνεια της ΝΔ: «Το κόμμα σας, κύριε Μητσοτάκη χρωστάει είναι ένα κόμμα που χρωστά 300 εκατ. ευρώ στις τράπεζες. Πείτε μας σε ποια συμφωνία έχετε έρθει με την Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να βρίσκεστε ακόμη σε οικονομική λειτουργία; Το υπουργικό σας συμβούλιο χρωστάει συνολικά 13 εκατ. ευρώ. Και θα τολμήσετε εσείς, οι μπαταχτσήδες του δημόσιου χρήματος -γιατί με δημόσιο χρήμα αναχρηματοδοτήθηκαν οι τράπεζες- να μιλάτε για το ήθος των άλλων! Το κόμμα του Πάτση, του Στάση, του Χειμαρα, του Μαραβέγια, της Νικολάου, του Πέτσα. Εσείς που μεγαλώσατε με τις χορηγίες της Siemens και τα σπίτια του Βολταίρου. Εσείς θα μας κάνετε μαθήματα ηθικής;».

Απάντησε και στις αιτιάσεις βουλευτών της ΝΔ κατά την διάρκεια της συζήτησης για «την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και για σακούλες με μαύρο χρήμα που έφθαναν στα γραφεία του κόμματος» λέγοντας: «Τολμάτε να μας κουνάτε το δάχτυλο εσείς που χρεοκοπήσατε δύο φορές τη χώρα. Μια το ΄09 και μια το '14. Εσείς που μας παραδώσατε άδεια ταμεία για να μη μπορούμε να πληρώσουμε συντάξεις; Και κυρίως τολμάτε εσείς να περιφέρετε στο δημόσιο βίο κατασκευές και ψεύδη για "μαύρες σακούλες" που μια μάρτυρας υπεράσπισης ενός κατηγορουμένου, τόλμησε να εξιστορήσει; Θα αντιμετωπίσει γι' αυτό τις νόμιμες συνέπειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο μία σακούλα με μαύρα χρήματα είχε και αυτή την παρέδωσε στην λήξη της θητείας της και είχε 37 δισ. ευρώ δίχως τα οποία η πατρίδα σήμερα δεν θα στεκόταν όρθια».

Αναφερόμενος στην σημερινή ψηφοφορία είπε: «Η ψήφος των βουλευτών σας σήμερα κύριε Μητσοτάκη θα σας δώσει μια πύρρειο κοινοβουλευτική νίκη. Που δε θα αποτρέψει την εκλογική σας ήττα σε λίγο καιρό από σήμερα. Μια ήττα δική σας που θα είναι ταυτόχρονα και νίκη δημοκρατίας. Ανάσα δημοκρατίας». Οι ενέργειες του κ. Ράμμου είναι καθαρές και νόμιμες οι αντιδράσεις εναντίον του είναι δείγμα μίας κυβέρνησης που οδηγείται στον εκφασισμό.

Κλείνοντας είπε: «Αφήνετε πίσω σας μια Ελλάδα ρημαγμένη. Θα μείνετε στην ιστορία ως μια μεγάλη πληγή για τη χώρα. Για τη κοινωνία και την οικονομία. Μα πάνω απ' όλα ως μια μεγάλη πληγή για την ίδια τη δημοκρατία. Μετά την ύβρη που διαπράξατε θα έρθει η Νέμεσις με τη λαϊκή ψήφο. Θα έρθει και η κάθαρση. Είναι υποχρέωση των δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου. Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε έναν άλλο δρόμο. Με ασφάλεια και δικαιοσύνη. Το χρωστάμε στην ιστορία μας, μα πάνω απ' όλα το χρωστάμε στο μέλλον αυτού του τόπου».

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Καταθέτει μηνύσεις κατά Καλογρηά - Καρακούκη και νέο αίτημα αποφυλάκισης

Βόλος: Έδειρε την μάνα του που τον φιλοξενεί μαζί με τα παιδιά του

Τηλεφωνική απάτη: Το νέο κόλπο των επιτήδειων με το παιδί