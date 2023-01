Παράξενα

Μεσολόγγι: Πυροβόλησαν και σκότωσαν φλαμίνγκο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Αλυκή της Άσπρης στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου βρέθηκαν σκοτωμένα και άλλα σπάνια πουλιά.

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν οι αρμόδιοι διαχείρισης του προστατευόμενου πάρκου οι οποίοι είχαν ενημερωθεί για παράνομο κυνήγι στην περιοχή.

Στο σημείο μετέβησαν αρμόδιοι από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)

Δυστυχώς εντόπισαν ένα νεκρό μαχητή (Philomachus pugnax) και ένα νεκρό φοινικόπτερo (Phoenicopterus ruber), ενώ περισυνέλλεξαν ένα νεαρό φοινικόπτερο με σοβαρά τραύματα στο σώμα και στη φτερούγα το οποίο έστειλαν στο Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα.

Στην Αλυκή της Άσπρης απαγορεύεται το κυνήγι καθώς βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000 ενώ είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού.

Πηγή: agriniopress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λωρίδα της Γάζας: Πολεμικό κλίμα με ρουκέτες και αεροπορικά πλήγματα (εικόνες)

ΑΔΑΕ – Παπανικολάου: Τι περιλάμβανε η επιστολή Ράμμου σε Τσίπρα

Κακοκαιρία – Ρόδος: Θυελλώδεις άνεμοι “σάρωσαν” το νησί (εικόνες)