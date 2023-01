Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο θίασος του ΣΥΡΙΖΑ ποτίζει την κοινωνία με διχασμό

«Η Δημοκρατία θα προστατευθεί με νίκη της ΝΔ στις εκλογές», τόνισε ο Πρωθυπουργός απαντώντας στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Με αναφορά στη σημερινή Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ομιλία του στη Βουλή στη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας στην Κυβέρνηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία αναφορά που συνιστά ιστορικό χρέος για λογαριασμό κάθε βουλευτή. Σχεδόν 8 δεκαετίες από την απελευθέρωση του Άουσβιτς, οι Έλληνες σκύβουμε με τιμή στην ιερή σκιά των 60.000 συμπατριωτών μας που χάθηκαν στα κολαστήρια. Το γεγονός ότι ούτε καν αυτή η αναφορά δεν μπορεί να εξασφαλίσει χειροκρότημα από όλες της πτέρυγες λέει κάτι για το επίπεδο της τοξικότητας του πολιτικού λόγου» είπε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε, «Την τιμή στα θύματα, συνοδεύει το χρέος μας να μη ξεχάσουμε. Ιερή και καταστατική υποχρέωση της Δημοκρατίας είναι να φράζει το δρόμο στους επίγονους του ναζισμού και στους αρνητές του ολοκαυτώματος. Μαζί με όλο τον κόσμο συμμεριζόμαστε το σύνθημα, ποτέ ξανά».

«Πέντε μήνες ζητώ να καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας και μόλις τώρα το κάνατε. Εδώ και στις κάλπες λύνουν τα κόμματα τις διαφορές τους» συνέχισε ο πρωθυπουργός στη Βουλή. «Η Δημοκρατία θα προστατευθεί με τη νίκη της ΝΔ στις εκλογές που έρχονται. Φτάνουμε στο τέλος της τετραετίας. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι πολίτες θα σας στείλουν και πάλι στην αντιπολίτευση, δεν ξεχνούν, αξιολογούν, επιβραβεύουν ή τιμωρούν» συνέχισε και συμπλήρωσε, «Μας θυμίσατε ότι ο θίασος του ΣΥΡΙΖΑ ξέρει να πυροβολεί τη χώρα, να ρίχνει λάσπη και να ποτίζει την κοινωνία με διχασμό, δηλητήριο και ψέματα. Διανθίζοντας σήμερα με πρωτοφανείς προσωπικές ύβρεις εναντίον μου. Ένοχος ή βλαξ δεν είπατε; Αυτή τη φράση την είχε χρησιμοποιήσει ο εκδότης της Ελευθεροτυπίας Κίτσος Τεγόπουλος αναφερόμενος στον Ανδρέα Παπανδρέου κάνοντας αναφορά στο σκάνδαλο Κοσκωτά. Από τα πάμπερς πήγαμε στις σακούλες».

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε: «Καταλαβαίνω, θέλετε να παρουσιάσετε μια εικόνα της πραγματικότητας τελείως δυστοπική. 3,5 χρόνια μετά τις εκλογές δημοσκοπικά υπολείπεστε και καταλαβαίνω γιατί ανεβάζετε συνέχεια τα ντεσιμπέλ της χυδαιότητας. Για το μέλλον του τόπου, δεν έχετε να πείτε απολύτως τίποτα. Ούτε σήμερα είπατε. Δεν μπορείτε να μιλήσετε όχι μόνο για το μέλλον, ούτε για το παρελθόν σας. Ειρωνικό ότι διαλέξατε την 25η Ιανουαρίου για να καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας, συμπίπτει με την ημέρα που το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός. Μια στιγμή που οι περισσότεροι Έλληνες θέλουν να ξεχάσουν. Τότε ξεκίνησε η περιπέτεια της χώρας».

«Η επιλογή σας ήταν διπλά ατυχής» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή. «Φρόντισε ο ΣΥΡΙΖΑ να την ανακοινώσει με επίκεντρο την ΕΥΠ και τις Ένοπλες Δυνάμεις την ίδια ημέρα που στην Τουρκία συνεδρίαζε το συμβούλιο ασφαλείας της γειτονικής χώρας».

«Πάντως κ. Τσίπρα δήλωσα από την πρώτη στιγμή ότι η συζήτηση αυτή είναι καλοδεχούμενη. Από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκα ευθέως. Έχουμε συζητήσει τουλάχιστον τρεις φορές σε αυτή την αίθουσα το θέμα των υποκλοπών. Οι απόψεις μου κρίνονται. Εγώ πάντως δεν κρύβομαι και δεν έχω πάθει αφωνία» τόνισε ο πρωθυπουργός. «Τόσες μέρες δεν είπατε κουβέντα για τις βαλίτσες με τα λεφτά που φαίνεται να κατέληγαν από τον κ. Καλογρίτσα στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Η πρόταση δυσπιστίας είναι μια ευκαιρία και να συγκριθούμε όπως εμείς προτιμούμε. Να δούμε τα δικά μας πεπραγμένα και να τα αντιδιαστείλουμε με τη δική σας διαδρομή. Ευκαιρία να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός και για άλλες πλευρές της επικαιρότητας. Πρόσφατα φαίνεται ότι πληροφορηθήκατε ότι υπάρχουν δικαστές. Ναι, υπάρχουν και δικάζουν δύο υπουργούς σας. Οι δικαστές κρίνουν και όσα συνέβησαν στο Μάτι, εκεί που το 2018 χάθηκαν 103 ζωές με το κράτος αδιάφορο, διαλυμένο και αδίστακτο. Έτοιμο με στημένες συνεντεύξεις τύπου και με σόου να εξαπατήσει την κοινωνία όταν όλοι σας γνωρίζατε το μέγεθος της τραγωδίας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Για το ζήτημα των υποκλοπών η κυβέρνηση και εγώ έχουμε τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή με ευθύτητα, αναλάβαμε πολιτικές ευθύνες και ψηφίσαμε νέο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΠ» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε «χωρίς να αγνοούμε τα λάθη που έγιναν και δίχως να είναι στις προθέσεις μας να διαλύσουμε την ΕΥΠ. Είναι κατά την άποψή μας μια λογική ισορροπία ανάμεσα στα αγαθά των ατομικών δικαιωμάτων και στην ανάγκη για συλλογική προστασία και ασφάλεια. Παλιές αδυναμίες δεν εξάντλησαν ακόμα τον επίλογό τους. Θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε όλα όσα ακούστηκαν στο νέο σενάριο του ΣΥΡΙΖΑ να στήσει μια ακόμα κατασκοπευτική ιστορία στα μέτρα του. Αποκαλύψεις οι οποίες έγιναν με διαρροές στοιχεία στα δικά σας μέσα πρώτα».

Και ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον ρώτησε: «Ήρθατε κραδαίνοντας τελικά έναν φάκελο. Έγραφε απόρρητος. Έτσι δεν είναι; Τον κάνατε φείγ βολάν αλλά δεν μας απαντήσατε κ. Τσίπρα αν στην επιστολή υπήρχαν τα ονόματα; Αν δεν υπήρχαν, τότε παραπλανάτε το κοινοβούλιο, αναφέρεστε σε ονόματα που δεν υπάρχουν. Στην επιστολή που μου έστειλε ο κ. Ράμμος ονόματα δεν υπήρχαν. Τότε ο κ. Ράμμος έστειλε άλλη επιστολή σε εσάς; Τι συμβαίνει εδώ πέρα; Άλλη σας έστειλε; Να μας πείτε αν στην επιστολή του κ. Ράμμου υπήρχαν ονόματα, ναι ή όχι; Απαντήστε».

«Καταλάβαμε, καταλάβαμε. Επιβεβαίωσε ο κ.Τσίπρας ότι στην επιστολή δεν υπήρχαν ονόματα. Ευχαριστούμε πολύ» συνέχισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του, μετά την παρέμβαση του κ. Τσίπρα ότι τα ονόματα που ανακοίνωσε ήταν σε άλλη επιστολή του κ. Ράμμου. «Και πώς να υπήρχαν, επειδή στην επιστολή που μου έστειλε εμένα ο κ. Ράμμος έχει αυτούσια την επιστολή που σας έστειλε και ονόματα δεν υπάρχουν» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έξι παρατηρήσεις. Ένα ένα αποδομούνται τα επιχειρήματα. Εξι επιμέρους παρατηρήσεις: Ο κ. Ράμμος αναφέρεται στη νομιμότητα των επισυνδέσεων; Ναι ή όχι; Οι επισυνδέσεις αυτές ήταν νόμιμες. Πάμε σε ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί στη Βουλή. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο, αναφέρθηκε σε αυτό και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης» (σ.σ. διάβασε ένα κείμενο με τη γνωμάτευση εισαγγελέα).

«Αυτή είναι η γνώμη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τρεις τέτοιες γνώμες υπάρχουν» είπε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Πολιτικά έχω τοποθετηθεί ότι η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη δεν ήταν πολιτικά αποδεκτή, υπήρξε η δική μου αυτόματη αποδοκιμασία. Όσο για οποιαδήποτε άλλη σκοτεινή πλευρά αυτής της υπόθεσης την ερευνούν η δικαιοσύνη και η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων».

«Η δικαιοσύνη δεν είναι καλή μόνο όταν βγάζει αποφάσεις που σας βρίσκουν σύμφωνους» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ο διαχωρισμός των εξουσιών επιβάλει σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις και τους δικαστές. Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για να παραλειφθεί ο διαβόητος φάκελος μοιάζει άκρως προβληματική. Όπως έχετε ομολογήσει αυτή συντάχθηκε κατόπιν αιτήματός σας. Το εμπλουτίσατε λέει με άλλα στοιχεία. Ο ιδρυτικός νόμος της ανεξάρτητης αρχής αναφέρει ότι η αρχή υπεισέρχεται μόνο στον έλεγχο και για τον πρόεδρό της, ενημερώνει για θέματα άρσης απορρήτου τον πρόεδρο της βουλής, τους αρχηγούς και τον υπουργό της δικαιοσύνης. Ασφαλώς η γενική διατύπωση για ενημέρωση επί θεμάτων απορρήτου κάθε άλλο παρά παραπέμπει στη δημοσιοποίηση ονομάτων και τηλεφώνων. Η αρχή από συστάσεως της και ο επικεφαλής ενημέρωναν πάντα τη Βουλή παρέχοντας γενική ενημέρωση και ποτέ δεν έχει υπάρξει προσωποποιημένη ενημέρωση. Και τώρα είναι αμφίβολο αν έχει υπάρξει καθώς ονόματα στην επιστολή δεν υπήρχαν. Η αρχή είναι όργανο της διοίκησης και όχι της δικαιοσύνης. Ο κ. Ράμμος δεν είναι δικαστής, είναι τέως δικαστής. Να σκεφτούμε τι θα συνέβαινε - τον αγαπήσατε τον κ. Βενιζέλο ξαφνικά αφού τον κρεμάσατε στα μανταλάκια… - ας υποθέσουμε ότι η διαδικασία την οποία επιλέξατε γινόταν κανόνας. Τότε κάθε πολιτικός αρχηγός θα μπορεί να στέλνει στην ΑΔΑΕ καταλόγους με ονόματα, εκείνη στην συνέχεια θα ελέγχει τους παρόχους, θα δίνει τα στοιχεία στα κόμματα και εκείνα θα ενημερώνουν το πανελλήνιο. Αυτό θέλετε;».

«Θα μπορούσα κι εγώ να πάω στην αρχή με ένα κατάλογο τηλεφωνημάτων επί των δικών σας ημερών και να ζητήσω αν παρακολουθούσατε εσείς κρατικούς λειτουργούς. Η διαδικασία που επιλέξατε είναι εκτός νομικού πλαισίου» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Το κερασάκι σε αυτή την τοξική τούρτα ποιο είναι; Από καιρό όσα επικαλούνται οι βουλευτές σας είχαν δημοσιευθεί. Πριν τα παραλάβει ο κ. Τσίπρας τα θρυλουμενα στοιχεία, ήταν πρώτη είδηση σε τρία μέσα που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ. Είτε υπήρξαν διαρροές απόρρητων πληροφοριών από την ανεξάρτητη αρχή, είτε ο κ Τσίπρας επέβαλλε τα ονόματα που αυτός ήθελε. Σε αυτά τα ρυπαρά δίκτυα αναφέρομαι».

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε: «Να υποθέσουμε ότι αυτές οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν, γιατί έχετε τα στοιχεία αυτά εσείς και όχι εγώ; Γιατί δεν έγινα εγώ αποδεκτής ποτέ καμίας τέτοιας πληροφορίας; Γιατί κ. Τσίπρα; Γιατί μήπως γνωρίζατε από πριν τα ονόματα; Εσείς έχετε τα στοιχεία, εγώ δεν τα έχω».

«Επειδή όλα τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται λίγο περίπλοκα και αφορούν μόνο όσους εντρυφήσει στην λεπτομέρεια. Το 2019 λίγο πριν καταρρεύσετε στις εκλογές αλλάξατε τον ποινικό κώδικα, μετατρέψατε το αδίκημα των υποκλοπών από κακούργημα σε πλημμέλημα» είπε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Το κάνατε ενώ γνωρίζατε ότι παρακολουθούσατε το ΚΚΕ, σίγουρα τον κ. Σαγιά και τον κ. Πιτσιόρλα, και πολλούς άλλους που πιστεύω θα μάθουμε στην πορεία. Δηλαδή, επί ημερών σας οι υποκλοπές έγιναν από κακούργημα πλημμέλημα και σήμερα είναι το μεγάλο σκάνδαλο που πληγώνει τη δημοκρατία. Δύο απλές διαπιστώσεις. Η υπόθεση των επισυνδέσεων είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και αυτή θα αποφανθεί. Οι απαντήσεις μου κρίνονται και από εσάς και από τους πολίτες. Περιμένω και από τον κ. Τσίπρα να καταθέσετε τις δικές σας εξηγήσεις. Πρώτη μία δημόσια συγνώμη για το διασυρμό της πατρίδας στον οποίο πρωτοστάτησε για τον δήθεν θάνατο της μικρής Μαρίας. Κουβέντα δεν έχετε πει. Όταν όλα τα στελέχη σας και εσείς συμμετείχατε σε αυτή την προσπάθεια διασυρμού της χώρας για ένα περιστατικό το οποίο ο υπουργός είχε πει ότι ήταν ψεύτικο. Ήμασταν σίγουροι γιατί έχουμε υπηρεσίες πληροφοριών που μπορούν να μας παρέχουν τέτοια δεδομένα. Δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτή την εμμονή σας να αγκαλιάζετε τέτοιο fake news παίζετε το παιχνίδι της Τουρκίας; Είστε αφελής ή επικίνδυνος;»

«Δεν επιτρέπεται τα στελέχη σας να αναπαράγουν διαρκώς fake news» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Κάποια στιγμή από τώρα μέχρι τις εκλογές να απαντήσετε αν θα γκρεμίσετε το φράχτη; Είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να μπορέσω να εκμαιεύσω μία απάντηση από εσάς. Τόσα ντιμπέιτ έγιναν στη Βουλή» συμπλήρωσε.

«Εξακολουθείτε να καλύπτετε και σήμερα τον κ. Παππά που δικάζεται για το σκάνδαλο του στημένου διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες; Ποιος είναι ο περίφημος Α2 μέτοχος του syriza channel; Την εμπλοκή είχε ο κ. Αρτεμίου; Τι τεχνογνωσία σας προσέφερε; Πείτε μας που πήγαν τα λεφτά του εκλεκτού σας κατασκευαστή κ. Καλογρίτσα;» ρώτησε εκ νέου τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρωθυπουργός.

«Διότι έρχεται ο κ. Καλογρίτσας και λέει στη βουλή επί λέξει "Πολάκη μη φωνάζεις, είσαι βουλευτής με το κόμμα που μου έφαγε τα λεφτά, είσαι βουλευτής με τα λεφτά μου". Γιατί δεν κάνετε μήνυση; Κάντε του μήνυση αν τολμάτε, αν είναι ψέμα όλα αυτά. Που πήγαν τα λεφτά θα μάθουμε; Βαριά κουβέντα ε; Όλοι σας λέει βουλευτές με τα λεφτά μου και δεν τον μηνύετε; Να μας πείτε τη σχέση σας με τον κ. Καλογρίτσα, με τον κ. Αρτεμίου και με τη Βενεζουέλα. Αν μπορείτε να διαβεβαιώσετε το ελληνικό κοινοβούλιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει ποτέ χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα; Μπορείτε; Κρατείται και αυτό. Εμείς κ. Τσίπρα μένουμε Ευρώπη, χωρίς ερωτηματικό, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Το ερώτημα είναι αν εσείς μένετε Μαδούρο. Θα απαντηθούν και αυτά τα ερωτήματα πολύ σύντομα» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν τιμά το κοινοβούλιο συνολικά η συμπεριφορά σας. Να σέβεστε ότι δημοκρατία είναι ο κανόνας της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων και να ακούστε με σεβασμό τους ομιλητές» είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, «απαντώντας» έτσι στις συνεχείς παρεμβάσεις βουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά την διάρκεια της ομιλίας του.

«Είπα ότι η σημερινή συζήτηση αποτελεί όχι μόνο ευκαιρία να συγκρουστούμε αλλά και για να συγκριθούμε. Δεν θα αντιπαραβάλω όσα έγιναν επί των ημερών μας με το δικό σας μηδενικό αποτέλεσμα» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Την απορία σας αν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα την απαντήσαμε στην πράξη. Επί των δικών σας ημερών το 75% των προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη, έμπαιναν από τα ελληνικά σύνορα. Επί δικών μας ημερών ο αριθμός αυτός από το 75% πήγε στο 5%.

Τα αίσχη της Μόριας και της Ειδομένης έδωσαν τη θέση τους σε ανθρώπινες δομές. Και τα νησιά μας, τα τόσο πολύπαθα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, έχουν επιτέλους ανακουφιστεί οριστικά από το πρόβλημα το οποίο μας κληρονομήσατε».

«Μιλήσατε για το τι έγινε στο πεδίο των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαι υπερήφανος που προΐσταμαι κυβέρνησης που θωρακίζει τη χώρα. Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε. Που νομίζετε ότι είμαστε; Το Λουξεμβούργο είμαστε; Δεν βλέπετε το γείτονα απέναντι; Και αφήνετε άθλια υπονοούμενα κάνοντας συγκρίσεις με άλλες εποχές. Αν ψάχνετε συνοδοιπόρους του Τσοχατζόπουλου στο δικό σας κόμμα είναι» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Όλα έγιναν χωρίς μεσάζοντες. Επειδή είπατε τάχα δεν ενισχύουμε την εθνική μας αμυντική βιομηχανία. Επισκέφτηκα την ΕΑΒ. Την είχατε διαλύσει την ΕΑΒ κ. Τσίπρα. Και μόλις πριν από τρεις ημέρες το 5ο f16 viper πέταξε για τα Χανιά. Θέλετε να θυμηθώ την κατάσταση των Ναυπηγείων της χώρας μας τα οποία ήταν και τα δύο στα πρόθυρα της κατάρρευσης; Αυτή η κυβέρνηση έσωσε και το Σκαραμαγκά και την Ελευσίνα» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Η νέα μας εθνική ισχύς αποτυπώνεται και στην επέκταση των χωρικών υδάτων και στις συμφωνίες θαλασσίων ζωνών και στις έρευνες υδρογονανθράκων. Όλες αυτές οι επιλογές φάνταζαν δύσκολες αν όχι απίθανες το καλοκαίρι του 2019. Η Ελλάδα ενισχύθηκε σε όλα τα διεθνή φόρα. Σήμερα έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση του ευρωπαϊκού ψηφιακού διαβατηρίου, στην ίδρυση του ταμείου ανάκαμψης, στην πρόσφατη καθιέρωση πλαφόν στον φυσικό αέριο».

«Επί υπουργίας Τσακαλώτου η ανάπτυξη ήταν 0,5%, ουραγοί στην ΕΕ. Το κατάλαβαν οι Έλληνες στο πετσί τους. Πόση είναι η ανάπτυξη τα 4 χρόνια που κυβερνούμε εμείς; Διπλάσια και ενιότε τριπλάσια του μέσου όρου της Ευρώπης» συνέχισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του. «Στις εξαγωγές μας έχουμε φτάσει στο 40% του ΑΕΠ. Η ελληνική οικονομία μετατρέπεται σε ανταγωνιστική και εξωστρεφή και ύστερα από 11 συνεχόμενες αναβαθμίσεις - ας πει κάποιος στην εκπρόσωπό σας ότι τις αναβαθμίσεις τις καθορίζουν οι διεθνείς οίκοι - είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το τελικό βήμα και να ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα» συμπλήρωσε.

«Και μιας και επιλέξατε να αναφερθείτε στο περίφημο «μαξιλάρι», αποτελούσε το ενέχυρο ων δανειστών έναντι της δικής σας αναξιοπιστίας. 37 δις; 40 δις είναι σήμερα και δεν είναι «μαξιλάρι» αλλά τα αποθεματικά του ελληνικού δημοσίου» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Αλ. Τσίπρα.

«Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς και πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι πολλοί συμπολίτες μας περνάνε δύσκολα ως αποτέλεσμα της ακρίβειας» συνέχισε και συμπλήρωσε «Δεν πρόκειται όμως να δεχθώ και άδικη κριτική για τα σημαντικά επιτεύγματα της κυβέρνησης, γιατί μειώσαμε φόρους, την ανεργία, αυξήσαμε επενδύσεις.

Και έρχονται όλα αυτά με ένα πρωτοφανές πλαίσιο στήριξης. Δεν σας είπε κανείς ότι το ελληνικό κράτος κράτησε όρθια την ελληνική επιχειρηματικότητα στα χρόνια της πανδημίας; Αυτή είναι η κατάσταση την οποία θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού».

Λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός τόνισε από το βήμα της Βουλής απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Εσείς κ. Τσίπρα δεν ήσασταν που το 2015 παραλείψατε τόσους άξιους δικαστές για να τοποθετήσετε την κα Θάνου στις 3 το πρωί ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου; Την ίδια που μετά διορίσατε πρωθυπουργική σύμβουλο και αργότερα πρόεδρο αρχής. Εδώ μαζί μας είναι ο κ. Πολάκης που σήμερα ζητάει την κατάργηση ανεξάρτητων αρχών» είπε και σημείωσε: «Μας εγκαλείτε για νομιμότητα και δικαιοσύνη. Το κόμμα που δια του κ. Βούτση θεωρούσε ότι οι ψήφοι δεν έχουν μυρωδιά και άρα είναι ευπρόσδεκτη η συμμαχία με τη Χρυσή Αυγή για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα που οργάνωσε τη σκευωρία της Νοβάρτις και τώρα κάνει πως δεν ξέρει τον Μάξιμο Σαράφη τον οποίο αγάπησε ως προστατευόμενο μάρτυρα και τώρα αγνοεί ως απατεώνα».

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπλήρωσε: «Πάει πολύ κ. Τσίπρα, έχετε πολύ βεβαρημένο ιστορικό. Μπορεί λοιπόν η κα Αχτσιόγλου να λέει πως η κανονικότητα δεν είναι ευκαιρία για την Αριστερά, όμως η κανονικότητα είναι ευκαιρία για την Ελλάδα. Η Αριστερά μπορεί να έχει το όνομα, αλλά η φιλελεύθερη πολιτική έχει τη χάρη».

Και συμπλήρωσε: «Κλείνω με την εξής παρατήρηση. Ύστερα από τη σημερινή συζήτηση όλα πλέον στο πολιτικό σκηνικό είναι καθαρά. Όλοι έχουν μιλήσει. Επιτρέψτε μου να ισχυριστώ ότι καθώς φτάνουμε στο τέλος της πρώτης κυβερνητικής μας θητείας, η παράταξη μας έτοιμη να παραλάβει τη σκυτάλη μιας δεύτερης γόνιμης τετραετίας. Όσα μεσολάβησαν, ένα αποδεικνύουν. Η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να βγαίνει μπροστά και να αντιμετωπίζει τις κρίσεις ενώ εσείς κ. Τσίπρα προσωποποιείτε εσείς τις κρίσεις. Είμαστε δύναμη έργου και ελπίδας, παραμένετε δυστυχώς ένας φορέας καθηλωμένος στη μιζέρια. Εμείς έχουμε κάνει πολλά και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα.Οι Έλληνες ξέρουν ότι αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος είναι σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια. Συγκρίνουν και κρίνουν. Και γι' αυτό θα δώσουν στην κάλπη την ίδια απάντηση που θα δώσει απόψε η Βουλή, ισχυρή εντολή, αυτοδύναμη Ελλάδα με αυτοδύναμη ΝΔ».

