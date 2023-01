Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία – Ερντογάν: Ποιοι τον κερδίζουν στον δεύτερο γύρο;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Saros Research για τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία.



Στην τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Saros Research για τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία μόνο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και ο δήμαρχος Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς κερδίζουν τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν εάν είναι ανθυποψήφιοί του.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη το Δεκέμβριο, η διαφορά μεταξύ της Λαϊκής Συμμαχίας και της Εθνικής Συμμαχίας είναι μόνο στις 0,3 μονάδες.

Στο ερώτημα «Αν διεξαχθούν προεδρικές εκλογές αυτή την Κυριακή, ποια συμμαχία/υποψήφιο θα ψηφίζατε;»

Ταγίπ Ερντογάν: 41,1%

41,1% Υποψήφιος για Εθνική Συμμαχία (αντιπολίτευση): 40,8%

40,8% Υποψήφιος HDP: 12,5%

Σε περίπτωση δεύτερου γύρου εκλογών, τα αποτελέσματα σχετικά με τους πιθανούς υποψηφίους έναντι του Ερντογάν έχουν ως εξής:

Ταγίπ Ερντογάν : 49,2%

: 49,2% Μανσούρ Γιαβάς: 50,8%

Ταγίπ Ερντογάν: 49,7%

49,7% Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου: 50,3%

Ταγίπ Ερντογάν: 50,9%

50,9% Εκρέμ Ιμάμογλου: 49,1%

Ταγίπ Ερντογάν: 51,2%

51,2% Μεράλ Ακσενέρ: 48,8%

Ταγίπ Ερντογάν: 54,3%

54,3% Αλί Μπαμπατζάν: 45,7%

Ταγίπ Ερντογάν: 65,6%

65,6% Σελαχατίν Ντεμιρτάς: 34,4%

Ταγίπ Ερντογάν: 66,4%

66,4% Αχμέτ Νταβούτογλου: 33,6%

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Νίκαια: προφυλακιστέος ο καθ' ομολογίαν δράστης (βίντεο)

Απειλητικά mail για βόμβες σε Αστυνομία και νοσοκομεία

Βόλος: Έδειρε την μάνα του που τον φιλοξενεί μαζί με τα παιδιά του