“Παγιδευμένοι”: Τα νέα επεισόδια “κόβουν την ανάσα” (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1, που έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια.

Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος.

Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή…

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, από την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια.

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 30

Η σιωπή της Άννας οδηγεί στην προφυλάκισή της. Ο Δημήτρης, καταρρακωμένος ορκίζεται ότι θα ανακαλύψει τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να την στηρίξει. Οι προσπάθειές του συγκρούονται με τη θέση του ως Εισαγγελέα και ο Σταύρος τον παρακολουθεί στενά για να τον προστατέψει από οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση. Το ίδιο και ο Σπύρος, ο οποίος φοβάται ότι ο γιος του θα καταστρέψει την καριέρα του.

Η Άννα βρίσκεται συντετριμμένη στη φυλακή, χωρίς να μπορεί να θυμηθεί σχεδόν τίποτα από εκείνο το βράδυ. Οι συναντήσεις της με τον Δημήτρη είναι το μόνο πράγμα που της δίνει λίγη δύναμη.

Ο Αλέκος οργανώνεται για να συγκεντρώσει στοιχεία, τα οποία ενοχοποιούν την Άννα. Θα κάνει τα πάντα για να την χώσει στη φυλακή για τα καλά. Ο Ανδρέας είναι ο μόνος σύμμαχος του Δημήτρη. Θα διακινδυνεύσει κι αυτός τη θέση του για να αποδείξουν την αθωότητα της Άννας, ψάχνοντας για στοιχεία, παρά τις προειδοποιήσεις του Σταύρου.

Τι είναι αυτό που θα βρει ο Ανδρέας και θα δώσει ελπίδες στον Δημήτρη και την Άννα;

Τρίτη 31 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 31

Ο Δημήτρης και ο Ανδρέας είναι σίγουροι ότι υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στον τόπο του εγκλήματος. Ο Σπύρος, στην προσπάθειά του να κόψει κάθε πρόσβαση του Δημήτρη, απομακρύνει τον Ανδρέα από την υπόθεση της Άννας. Ο Ανδρέας και ο Δημήτρης δεν έχουν, πλέον, τίποτα στα χέρια τους για να συνεχίσουν τις έρευνες. Η Άννα στη φυλακή προσπαθεί να θυμηθεί τι έγινε τη μοιραία νύχτα. Η παραμονή της εκεί αποδεικνύεται σκληρή για την ίδια, αλλά σωτήρια για τις συγκρατούμενές της.

Ο Ανδρέας πιέζει τη Νατάσα να αποκαλύψει στη Δανάη την αλήθεια για εκείνον. Η Λίνα προσπαθεί να συνέλθει, αλλά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο σχολείο την οδηγούν στο να το εγκαταλείψει κρυφά και να έρθει πιο κοντά με την επικίνδυνη παρέα της Νεφέλης και του Άκη.

Ο Αλέκος πιέζει ακόμα περισσότερο για την καταδίκη της Άννας, φέρνοντας στον Σταύρο στοιχεία που την ενοχοποιούν. Από την άλλη, ο Σταύρος τον υποψιάζεται ότι έχει σχέση με την απόδραση του Άγγελου. Ο Αλέκος, όμως, έχει έναν κρυφό «άσσο» στο μανίκι του που θα ανατρέψει τα πάντα.

Ο Δημήτρης, μη έχοντας άλλη επιλογή, παίρνει μία απόφαση που θα θέσει σε κίνδυνο την καριέρα του προκειμένου να βρει την αλήθεια και να αθωώσει την Άννα. Ποια είναι αυτή;

Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 32

Η απόφαση του Δημήτρη πέφτει σαν βόμβα.

Οι άκαρπες προσπάθειες της Κλειώς να μάθει από τον Αλέκο για το πτώμα του Κοσμά, εξοργίζουν τον Γεράσιμο, ο οποίος αποφασίζει να την εκβιάσει ακόμα περισσότερο με την κόρη της.

Η Άννα στη φυλακή νιώθει ανίκανη να βοηθήσει τον εαυτό της.

Στην παρέα του Άκη, της Νεφέλης και της Λίνας μπαίνει πλέον και η Δανάη, ενώ ο Άκης ετοιμάζει μία επικίνδυνη δουλειά και θέλει να εμπλέξει και τον Θοδωρή. Θα δεχτεί ο Θοδωρής να βάλει πάλι σε κίνδυνο τον εαυτό του;

Ο Δημήτρης θα κάνει τα πάντα για να βγάλει την Άννα από τη φυλακή μέχρι τη δίκη. Και θα φτάσει πολύ κοντά. Όλα θα κριθούν την τελευταία στιγμή από την Κατερίνα. Τι απόφαση θα πάρει; Θα αφήσει ελεύθερη τη γυναίκα που είναι μαζί με τον άντρα που αγαπάει;

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).



Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.



Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS



