“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Με 13 κιλά κοκαΐνη συνελήφθησαν δύο 24χρονες (βίντεο)

Τι ποσότητα κοκαΐνης μετέφεραν οι δυο νεαρές γυναίκες. Που την είχαν κρύψει. Στην δημοσιότητα βίντεο από την Αστυνομία.



Συνελήφθησαν, το βράδυ της Πέμπτης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο 24χρονες αλλοδαπές, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελληνική Επικράτεια, από χώρες της Ν. Αμερικής, εντόπισαν και συνέλαβαν τις δυο 24χρονες, οι οποίες αφίχθησαν αεροπορικώς στη χώρα μας, προερχόμενες από τη Βραζιλία.

Εντός των αποσκευών των κατηγορούμενων, βρέθηκε κρυμμένη ποσότητα κοκαΐνης σε αυτοσχέδιες συσκευασίες, συνολικού βάρους 13.600 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό .

Οι συλληφθείσες οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

