Αποκατάσταση μαστών μετά από μαστεκτομή σε μια επέμβαση

Γράφει η Dr. Ιωάννα Γαλανού, Χειρουργός Μαστού – Μαστολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ.

Παγκοσμίως, χιλιάδες γυναίκες κάθε χρόνο έρχονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού, καθώς αποτελεί τον συχνότερο τύπο καρκίνου που εμφανίζουν οι γυναίκες του δυτικού κόσμου. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 στις 8-9 γυναίκες κάποια στιγμή της ζωής τους θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού.

Καίρια θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού, είναι η αποκατάσταση, το ογκολογικό, καθώς και το αισθητικό αποτέλεσμα που θα έχει μετά από μια χειρουργική επέμβαση.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μαστεκτομή επιζητούν άμεση αποκατάσταση, τη μέγιστη ασφάλεια, και ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο θα φαίνεται όσο το δυνατόν πιο φυσικό και ομοιόμορφο, με μικρές ουλές.

Τη λύση σε αυτό το θέμα, δίνει μια πρωτοποριακή τεχνική μαστεκτομής και άμεσης αποκατάστασης κατά την οποία χρησιμοποιούνται ενθέματα πολυουρεθάνης τελευταίας τεχνολογίας.

Η τεχνική

Η Χειρουργός Μαστού, Μαστολόγος Ιωάννα Γαλανού πραγματοποίησε χειρουργείο διπλής μαστεκτομής με άμεση αποκατάσταση το οποίο έγινε με ουλές ολίγων εκατοστών, όχι πάνω στην περιοχή των μαστών αλλά συγκεκριμένα στην υπομάστια πτυχή, ένα εκατοστό κάτω από την περιοχή των μαστών. Στο χειρουργείο διατηρείται η θηλή και η άνω θηλαία, επειδή γίνεται πάντα στη συγκεκριμένη περιοχή ταχεία βιοψία που σε 20 λεπτά γνωρίζουμε το αποτέλεσμα αν είναι αρνητικό για καρκινικά κύτταρα. Μόνο στην περίπτωση κακοήθειας αφαιρείται η περιοχή της θηλής.

Χρησιμοποιήθηκαν ενθέματα πολυουρεθάνης τελευταίας τεχνολογίας πάνω από τον μείζονα θωρακικό μυ χωρίς την χρήση πλεγμάτων. Αυτά τα ενθέματα έχουν το πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα να μην σπάνε, να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας κάψας και να μην αλλάζουν ανατομική θέση.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου μαστεκτομής και άμεσης αποκατάστασης στον ίδιο χρόνο είναι να γίνεται αναίμακτο χειρουργείο, να μην υπάρχει πόνος μετεγχειρητικά, η ασθενής να μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια μέρα, να μπορεί να συνεχίσει την καθημερινότητά της και τις επαγγελματικές τις υποχρεώσεις και σύντομα να επιστρέψει στις αθλητικές τις δραστηριότητες. Επίσης, με αυτή τη μέθοδο δεν χρησιμοποιούνται πλέγματα συνθετικά ή βιολογικά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στο μετεγχειρητικό στάδιο, όπως για παράδειγμα να μην γίνουν δεκτά από τον ίδιο τον οργανισμό ή να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών όπως σέρωμα, αιμάτωμα ή επιμόλυνση.

Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να επηρεάσει την σεξουαλικότητα, τη θηλυκότητα, την ταυτότητα και την προσωπικότητα της γυναίκας. Αυτή η μέθοδος καθιστά την εμπειρία λιγότερο τραυματική τονώνοντας την ψυχολογία της γυναίκας χωρίς να χάνει την αυτοεκτίμησή της.

Σε ποιες ασθενείς εφαρμόζεται;

Αυτή η τεχνική μαστεκτομής εφαρμόζεται σε όλες τις ηλικίες σε νέες, καθώς και σε ηλικιωμένες ασθενείς:

που νοσούν από καρκίνο του μαστού σε διαφορετικά τεταρτημόρια του μαστού (δηλαδή ο καρκίνος του μαστού εμφανίζεται σε διαφορετικές περιοχές στον ίδιο τον μαστό).

Σε γυναίκες που έχουν γονιδιακή μετάλλαξη, με τα πιο σημαντικά γονίδια να είναι τα BRCA1 και ΒRCA2. Η συχνότητα των συγκεκριμένων γονιδίων στον καρκίνο του μαστού είναι 5%-7%. Οι γυναίκες αυτές έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού (50%-85%) και καρκίνο ωοθηκών (15%-40%). Σε αυτήν την περίπτωση η τεχνική χρησιμοποιείται ως προφυλακτική μαστεκτομή για να αποτρέψουμε την υψηλή πιθανότητα μελλοντικής εμφάνισης του καρκίνου του μαστού.

Σε γυναίκες που έχουν μικρό ή μεσαίο μέγεθος μαστών.

Πόσο φυσικό είναι το αποτέλεσμα;

Πριν το χειρουργείο γίνεται ένας προεγχειρητικός σχεδιασμός και αποφασίζουμε μαζί με την ασθενή αν επιθυμεί να αυξηθεί ο όγκος του μαστού της ή να παραμείνει ο ίδιος. Οι ασθενείς είναι πολύ χαρούμενες για το αισθητικό και το ογκολογικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει με χειρουργείο αισθητικής πλαστικής χειρουργικής και όχι αποκατάστασης γιατί η ουλή πάνω στο μαστό είναι ανύπαρκτη και η ασθενής αποκτά τον όγκο που πάντα επιθυμούσε.

Στο ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζεται η τεχνική άμεσης αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή, με εξαιρετικό ογκολογικό και αισθητικό αποτέλεσμα, από την χειρουργό μαστού Dr. Ιωάννα Γαλανού, η οποία την εφάρμοσε στο Ευρωπαϊκό Ογκολογικό Κέντρο Regina Elena I.F.O στη Ρώμη.





















