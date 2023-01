Υγεία - Περιβάλλον

Metropolitan Hospital - Σπονδυλική στήλη: “Νέα ζωή” για 12χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από μια πολύπλοκή επέμβαση στο Metropolitan Hospital για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα παραμόρφωσης που είχε στην σπονδυλική στήλη, η 12χρονη είναι σαν να “ξαναγεννήθηκε”.

Μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε πρόσφατα στο Metropolitan Hospital. H 12χρονη Kadada από το Κονγκό υποβλήθηκε σε πολύπλοκη και εξειδικευμένη επέμβαση λόγω επώδυνης παραμόρφωσης στη σπονδυλική στήλη που δυσκόλευε τη βάδιση και επιβράδυνε την ανάπτυξή της.

H Kadada γεννήθηκε το 2010 στη μέση ενός χωραφιού στο Kabingu, ένα χωριό έξω από την Γκόμα, ενώ η μητέρα της έψαχνε για φαγητό για τα τρία αδέρφια της. Το 2012, εν μέσω πολέμου, προσβλήθηκε από φυματίωση, από την οποία προκλήθηκε πόνος και σοβαρή παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης του κοριτσιού. Χωρίς χειρουργική παρέμβαση, η πιθανότητα παράλυσης για τη μικρή Kadada –που μέχρι σήμερα δεν είχε λάβει ιατρική φροντίδα στη ζωή της– θα ήταν σχεδόν 100%.

Η ζωή για την Kadada δεν ήταν εύκολη. Εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 6 ετών. H μητέρα της προσπαθούσε να βρει λύση, παρακαλώντας για κάθε ιατρική βοήθεια που θα μπορούσε να παρασχεθεί στην κόρη της. Το Μάιο του 2021, ο πατέρας της σκοτώθηκε σε τροχαίο. Ενώ η οικογένεια ακόμη πενθούσε, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της λόγω έκρηξης του ηφαιστείου Nyiragongo. Η έκρηξη άφησε άστεγους πάνω από 400.000 ανθρώπους. Η Kadada και η οικογένειά της βρέθηκαν σε προσφυγικό καταυλισμό. Εδώ όμως, η μοίρα της γύρισε, όταν συνάντησε τον John Woods, ιδρυτή της Upright Africa, που βρισκόταν εκεί για να παράσχει βοήθεια στους πρόσφυγες.

«Μερικές φορές στις αποστολές μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με περιστατικά ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στην περίπτωση της μικρής Kadada, η Upright Africa σε συνεργασία με την World Emergency Relief και με τη στήριξη ιδιωτών δωρητών, εμπιστευτήκαμε το Metropolitan Hospital και τον ιατρό Μάριο Λυκίσσα, που δέχτηκαν με χαρά να μας βοηθήσουν σε ένα τόσο βαρύ περιστατικό», ανέφερε ο κ. Woods.

Έτσι, ξεκίνησε το ταξίδι της για την Ελλάδα. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον ιατρό κ. Μάριο Λυκίσσα, Διευθυντή της Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης του Metropolitan Hospital, σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων ιατρών.

«Η κύφωση πίεζε το νωτιαίο μυελό δημιουργώντας νευρολογικά προβλήματα στα κάτω άκρα αλλά και διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας. Το χειρουργείο, το οποίο διήρκησε περίπου 8 ώρες είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη διόρθωση της παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης της Kadada και ταυτόχρονα τη διόρθωση της νευρολογικής και αναπνευστικής της λειτουργίας», δήλωσε ο κ. Μάριος Λυκίσσας.

Καθοριστική για την άφιξη και την πραγματοποίηση του χειρουργείου ήταν η συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών και του Τζάνειου Νοσοκομείου, σε συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με το Metropolitan Hospital.

Παρά τους σημαντικούς κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιες επεμβάσεις, το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε την αισιοδοξία της ιατρικής ομάδας. Σήμερα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επέμβαση, η Kadada κάθεται και βαδίζει μόνη της, χωρίς επιπλοκές. Πήρε εξιτήριο 4 ημέρες μετά το χειρουργείο και αναχώρησε περπατώντας με χαρά. Έχει δρόμο μπροστά της, αλλά μια ευκαιρία για κανονική ζωή είναι επιτέλους εφικτή.

Το Metropolitan Hospital και η Upright Africa σκοπεύουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και να στηρίξουν τους συνανθρώπους μας, όπου και αν βρίσκονται.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω”: Ο Αντώνης Κανάκης για την οικογένεια, την Θεσσαλονίκη και τον Στάθη Παναγιωτόπουλο (βίντεο)

Γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

“DRAGONS’ DEN”: Πρεμιέρα με επενδύσεις και συμφωνίες 135000 ευρώ (βίντεο)