Μεταμόρφωση: Πέθανε μαθητής που χτύπησε σε παράθυρο

Θρήνος στην οικογένεια και στην εκπαιδευτική κοινότητα για τον άτυχο μαθητή, ο οποίος έχασε την ζωή του. Που και πως συνέβη η τραγωδία.

Τραγωδία στη Μεταμόρφωση, καθώς ένας μαθητής της Α’ Γυμνασίου έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, την περασμένη εβδομάδα, ο μαθητής του 4ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης έπαιζε σε εξωτερικό χώρο σπιτιού, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και χτύπησε πάνω στο περβάζι παραθύρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Για το τραγικό δυστύχημα ενημερώθηκε και το ΑΤ Μεταμόρφωσης.

Η είδηση του θανάτου του ανήλικου έχει προκαλέσει σοκ στους συμμαθητές και τους καθηγητές του, που αδυνατούν να πιστέψουν τον πρόωρο χαμό του παιδιού.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου εκφράζει την βαθιά οδύνη του για τον θάνατο του «πολυαγαπημένου μαθητή» της Α’ Τάξης, ενώ σημειώνει ότι «θα θυμόμαστε πάντα το ήθος και το χαμόγελό σου».

«Καλό Παράδεισο», καταλήγει η ανακοίνωση.

