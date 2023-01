Οικονομία

Economist - Σταϊκούρας: Η Ελλάδα τα κατάφερε και γύρισε σελίδα

Τι είπε ο Υπουργός οικονομικών για τις προοπτικές της ελληνικής Οικονομίας και τον ρυθμό ανάπτυξης που αναμένεται για το 2023.

«Η Ελλάδα τα κατάφερε. Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε ομιλία του στην εκδήλωση του Economist.

Προς επίρρωση των λεγόμενών του, ο υπουργός ανέφερε εφτά σημεία:

Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες για ανάπτυξη. Η Κομισιόν κάνει λόγο για διπλάσιο ρυθμό το 2022 από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και ακόμη υψηλότερο το 2023.

Έχει αλλάξει η σύνθεση του ΑΕΠ ως προς τις εξαγωγές και τις επενδύσεις, και η Κομισιόν θεωρεί ότι την περίοδο 2022- 2024 η Ελλάδα θα είναι πρώτη στην προσέλκυση επενδύσεων. Παράλληλα, υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Ενώ, η χώρα έχει πλέον έξι κατηγορίες εξαγώγιμων προϊόντων, που ξεπέρασαν το 1% του ΑΕΠ.

Η ανεργία μειώνεται στο επίπεδο του 2010 και αυξάνεται η απασχόληση.

Έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στον τραπεζικό τομέα, με μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αύξηση των καταθέσεων.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η Κομισιόν επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει την πιο σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή.

Υπήρξε μείωση ρεκόρ στο δημόσιο χρέος, κατά 50 μονάδες σε μια τριετία.

Προωθήθηκε και υλοποιήθηκε μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις.



Στη συνέχεια, ο κ. Σταϊκούρας έκανε λόγο για το ασταθές ευρωπαϊκό περιβάλλον (π.χ. υψηλές τιμές ενέργειας, πίεση στα νοικοκυριά) και τόνισε ότι είναι κορυφαίας σημασίας να συνεχιστεί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια μια συνεπής δημοσιονομική πολιτική. Είπε ότι το δημόσιο χρέος, είναι μεν βιώσιμο και σε φθίνουσα πορεία, αλλά παραμένει υψηλό, ενώ αποτελεί μεγάλο πρόβλημα το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Και επανέλαβε τις επτά προτεραιότητες που θέτει η χώρα, όπως π.χ. την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, τη συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών (πρωτοβάθμια υγεία κ.ά.), την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα μέσω και της αποεπένδυσης του κράτους, τη διατήρηση της προσπάθειας για μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και τα κίνητρα για τη νέα οικονομική δομή.

