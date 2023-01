Πολιτική

Τηλεοπτικές άδειες: ο Κρέτσος, ο Καλογρίτσας, ο Παππάς και το “μαύρο χρήμα” στον ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αθώωση του πρώην ΓΓ του Υπ. ενημέρωσης και του υιού Καλογρίτσα, πυροδότησε νέα σύγκρουση Κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ για τις καταγγελίες του πατρός Καλογρίτσα, δια της γραμματέως του.

Νέα κόντρα ξέσπασε, η μάλλον συνεχίστηκε μετά απο τις σχετικές αναφορές Μητσοτάκη - Τσιπρα στην Βουλή κατά της συζήτησης της πρότασης μομφής,

αναφορικά με τις τηλειπτικές άδειες, το Ειδικό Δικαστήριο για τον Νίκο Παππά και τον Χρήστο Καλογρίτσα και τις κατηγορίες του επιχειρηματία, διά του συνηγόρου του για σακούλες με μαύρο χρήμα που κατέληξαν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν από το ΣΤ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο ο πρώην Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέρης Κρέτσος και πέντε μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες το 2016, από την κατηγορία της ψευδούς βεβαίωσης, καθώς και ο επιχειρηματίας Ιωάννης-Βλαδίμηρος Καλογρίτσας που δικάστηκε για ηθική αυτουργία στην πράξη των υπολοίπων.

Το δικαστήριο αποδεχόμενο την πρόταση της εισαγγελέως Έδρας κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους για τους οποίους η εισαγγελική κρίση ήταν ότι «δεν βεβαίωσαν κανένα ψευδές περιστατικό» και ότι δεν λειτούργησαν με δόλο στην υπόθεση των εγγυήσεων που προσκόμισε ο επιχειρηματίας στο πλαίσιο του επίμαχου διαγωνισμού.

Τόσο ο κ. Κρέτσος όσο και οι ακαδημαϊκοί που απάρτιζαν την Επιτροπή είπαν στις απολογίες τους ότι οι όροι του διαγωνισμού είχαν πρόνοιες για δικλείδες ασφαλείας και ότι η όλη διαδικασία κινήθηκε όπως προέβλεπε η προκήρυξη.

Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας επέλεξε να μην απολογηθεί στο δικαστήριο εκπροσωπούμενος από τους συνηγόρους του.

Η δίωξη για την υπόθεση ασκήθηκε το 2019, με σκεπτικό του Οικονομικού Εισαγγελέα ότι δεν ελέγχθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία, μετά τον σάλο για τα περιβόητα βοσκοτόπια.

Κόντρα Κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ για το κανάλι και τις σακούλες με «μαύρο χρήμα»

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία αναφέρονται τα εξής:

«Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε από το βήμα της Βουλής για «στημένο διαγωνισμό» σχετικά με τις τηλεοπτικές άδειες, ο Λευτέρης Κρέτσος αθωώθηκε ομόφωνα, όπως και πέντε μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Ούτε «βοσκοτόπια» λοιπόν ούτε «εύνοια» προς τον κ. Καλογρίτσα με την βούλα της Δικαιοσύνης. Όλα ψέματα!

Το μόνο που έμεινε πια στον κ. Μητσοτάκη είναι η συμμαχία με τον άλλοτε συνεργάτη του κ. Θεοδωρικάκου και τον δικηγόρο του κ. Λοβέρδο, να κατασκευάζουν συκοφαντίες κατά του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ως φθηνό αντιπερισπασμό από την εκτροπή των υποκλοπών.

Αποδεικνύεται πλέον ότι όλα στήθηκαν, προκειμένου να εκδικηθούν τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επειδή για πρώτη φορά μπήκαν χρήματα στο δημόσιο ταμείο από την χρήση των δημοσίων συχνοτήτων.

Το ερώτημα είναι ένα: Θα βρει το θάρρος ο κ. Μητσοτάκης να ζητήσει συγγνώμη για τις συκοφαντίες που εξαπολύει εδώ και εφτά χρόνια και επανέλαβε ακόμη και σήμερα από το βήμα της Βουλής;».

Δηκτική ήταν η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας, που αναφέρει σε ανακοίνωση της:

«Ο κ. Κρέτσος, του οποίου την αθώωση πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δικαζόταν για διαδικαστικά ζητήματα των δικαιολογητικών που ζητήθηκαν για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.

Καμία σχέση δεν έχει η συγκεκριμένη υπόθεση με το στήσιμο του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών και την απόπειρα ελέγχου του τηλεοπτικού πεδίου μέσω της δημιουργίας του ΣΥΡΙΖΑ channel! Αυτά κρίνονται στο Ειδικό Δικαστήριο όπου δικάζεται ο στενότερος συνεργάτης του κ. Τσίπρα, Ν. Παππάς! Για το δικαστήριο του κ. Κρέτσου, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση 147 λέξεων σε λίγες ώρες. Για το Ειδικό Δικαστήριο και όσα καταγγέλλονται εκεί για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον κ. Παππά, για τα ραντεβού και τις μεταφορές βαλιτσών με τον ειδικό των offshore κ. Αρτεμίου, για σακούλες με επταψήφια ποσά που κατέληγαν στο κόμμα και για το στήσιμο του διαγωνισμού μέσω sms μοιράσματος ποσοστών, δεν έχουν βγάλει ούτε λέξη εδώ και 14 ημέρες!

Εμείς θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε τα ερωτήματα και να απαιτούμε απαντήσεις.

Ποιοι ήταν οι παραλήπτες των βαλιτσών που καταγγέλλονται; Δρούσε αυτοβούλως ο κ. Παππάς ή κατ’ εντολήν Τσίπρα; Τι υπηρεσίες προσέφερε ο κ. Αρτεμίου στον κ. Παππά και στο Μαξίμου στο οποίο μπαινόβγαινε με σακούλες; Αν όλες οι καταγγελίες ετών που γεννούν τα παραπάνω ερωτήματα είναι ψευδείς γιατί κανείς δεν έχει μηνύσει τον κ. Καλογρίτσα;».