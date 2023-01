Κοινωνία

“Κιβωτός” - Πατήρ Αντώνιος: Υπάρχουν μέρες που δεν έχουμε να φάμε

Έφτασε η ώρα των εξηγήσεων για τον πατέρα Αντώνιο και άλλων εφτά υπαλλήλων της "Κιβωτού του Κόσμου".



Η ώρα των εξηγήσεων για τον πατέρα Αντώνιο, ιδρυτή της ΜΚΟ "Κιβωτός του Κόσμου", έφθασε, καθώς θα εμφανιστεί στην Εισαγγελία Ανηλίκων στις 3 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο πατέρας Αντώνιος και άλλοι εφτά υπάλληλοι ετοιμάζουν τα απολογητικά τους υπομνήματα για τις 3 Φεβρουαρίου.

Θέλουν να απαντήσουν σε όλα. Τόσο στις καταγγελίες για ασέλγεια που αφορά στον πατερά Αντώνιο από τις καταγγελίες ενός 19χρονου και ενός 15χρονου όσο και στις καταγγελίες για τις κακοποιητικές συμπεριφορές.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Πατέρα Αντωνίου ο ίδιος υποστηρίζει: «Είμαι σε άθλια κατάσταση. Έχω τεθεί σε αργία και έχω παυθεί από τα καθήκοντά μου. Δεν εισπράττω τον μισθό μου ενώ έχουν παγώσει και οι λογαριασμοί μου λόγω της έρευνας που διεξάγεται. Υπάρχουν μέρες που δεν έχουμε να φάμε εγώ και η οικογένειά μου. Επιβιώνουμε με τη συνδρομή παιδιών που ήταν στην Κιβωτό εργαζόμενων και εθελοντών».

Οι καταθέσεις κατά του πατέρα Αντώνιου και υπαλλήλων φτάνουν τις 30.

Τριάντα ένα πρώην φιλοξενούμενοι στις δομές έστειλαν επιστολή υποστήριξης λέγοντας ότι ο Πατέρας Αντώνιος θα ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και η αλήθεια θα λάμψει.

