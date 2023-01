Τεχνολογία - Επιστήμη

Guardian για Σαντορίνη: “Το ηφαίστειο δεν κοιμάται” - Προειδοποίηση από γεωφυσικό

Τα ευρήματα της ομάδας ερευνητών του Imperial College και οι πιθανοί κίνδυνοι.

Βρετανός γεωφυσικός προειδοποιεί για τους κινδύνους που εγκυμονεί το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπος στη Σαντορίνη.

Ειδικότερα, ο γεωφυσικός Καγετάν Κραπκίβιτς του Imperial College του Λονδίνου, καλεί τους Έλληνες συναδέλφους του να είναι σε εγρήγορση τοποθετώντας ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης με το οποίο θα μπορούσε κανείς να εκτιμήσει καλύτερα «πότε θα μπορούσε να συμβεί μια έκρηξη», αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Morgenpost».

Σύμφωνα μάλιστα με τον «Guardian», οι Έλληνες δεν πρέπει να εφησυχάζουν, καθώς επί σχεδόν 400 χρόνια, ο Κολούμπος, λίγο έξω από την Σαντορίνη, δεν «κοιμάται»».

«Ένας θάλαμος μάγματος που δεν είχε ανιχνευθεί προηγουμένως γεμίζει σταδιακά με τήγμα, γεγονός που δείχνει στους ερευνητές ότι πρέπει να παρακολουθούν το ηφαίστειο σε πραγματικό χρόνο», αναφέρει το δημοσίευμα επικαλούμενο την έρευνα του Imperial College του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κραπκίβιτς, μετά την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου το 1650 μ.Χ., ο μαγματικός θάλαμος μεγαλώνει, κατά μέσο όρο, με ρυθμό περίπου 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το χρόνο. Ο συνολικός όγκος που έχει συσσωρευθεί στον μαγματικό θάλαμο κάτω από τον Κολούμπος, υπολογίζεται σε 1,4 κυβικά χιλιόμετρα.

Λόγω της πληθυσμιακής και τουριστικής αύξησης του νησιού, μια έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου της Σαντορίνης θα οδηγούσε σε μια μεγάλη τραγωδία με πολλά θύματα.

Στο δημοσίευμα του Guardian επισημαίνεται πως το εν λόγω ηφαίστειο περιλαμβάνεται σε μια «ιδιαιτέρως εκρηκτική οικογένεια ηφαιστείων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μια στήλη έκρηξης με ύψος δεκάδες χιλιόμετρα, με πιθανή την πρόκληση ακόμα και τσουνάμι».

Χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνική απεικόνισης, ο Καγκετάν Κραπκίβιτς και η ομάδα του εντόπισαν τη συγκέντρωση τήγματος περίπου 3,2 χιλιόμετρα κάτω από το ηφαίστειο. Τα συμπεράσματά τους, τα οποία δημοσιεύονται στην επιθεώρηση «Geochemistry, Geophysics, Geosystems», υποδηλώνουν ότι, αν και δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, το ηφαίστειο αποτελεί σοβαρή απειλή.

