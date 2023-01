Οικονομία

ΗΣΑΠ: Στάση εργασίας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο

Ποια ημέρα και ποιες ώρες θα σταματήσουν να κινούνται οι συρμοί του Ηλεκτρικού, σύμφωνα σύμφωνα με τους εργαζόμενους στον ΗΣΑΠ.

Στάση εργασίας για τέσσερις ώρες στη Γραμμή 1 του Μετρό (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος) εξήγγειλε το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ.

Η στάση εργασίας θα γίνει την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου.

Οι συρμοί δεν θα κινηθούν στις ράγες από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στάση εργασίας προκηρύσσεται προκειμένου να διεξαχθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

