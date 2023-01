Οικονομία

Fitch: Αναβάθμιση της Ελλάδας - Σταθερό το outlook

Τι αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης. Τι δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Στη βαθμίδα "ΒΒ+" αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Fitch, ενώ το outlook παραμένει "σταθερό", σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε αργά το βράδυ της Παρασκευής ο αμερικανικός οίκος αξιoλόγησης.

Σημειώνεται ότι οι οίκοι DBRS και Standard and Poor’s έχουν ήδη κατατάξει την Ελλάδα μία μόλις βαθμίδα από τον επενδυτικό βαθμό, ενώ η Moody’s αξιολογεί τη χώρα στη χαμηλότερη βαθμίδα από όλους τους οίκους αξιολόγησης, τρεις από την επενδυτική. Η επενδυτική βαθμίδα αποτελεί ορόσημο για την ελληνική οικονομία, που την απώλεσε το 2010.

Επόμενη αξιολόγηση είναι προγραμματισμένη για τις 10 Μαρτίου 2023 από την DBRS, ενώ στις 21 Απριλίου θα είναι η σειρά της Standard and Poor’s να ανακοινώσει την προγραμματισμένη αξιολόγηση για τη χώρα μας.

Σε δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, αναφέρεται:

«O οίκος αξιολόγησης “Fitch Ratings” προχώρησε σήμερα στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, κατά μία βαθμίδα. Έτσι γίνεται ο πέμπτος οίκος αξιολόγησης, και τρίτος από τους επιλέξιμους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που τοποθετεί τη χώρα ένα, μόλις, “σκαλοπάτι” πριν την επενδυτική βαθμίδα.

Πρόκειται για τη 12η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 3,5 χρόνια, παρά τις διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις.

Η παραπάνω θετική εξέλιξη αποτελεί ακόμα έναν καρπό – και, ταυτοχρόνως, πιστοποίηση – της υπεύθυνης, οικονομικά αποτελεσματικής και κοινωνικά δίκαιης οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, της διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, της διατήρησης των ταμειακών διαθεσίμων σε ασφαλή επίπεδα, της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών, της βελτίωσης της σύνθεσης του ΑΕΠ μέσω της σημαντικής αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών, της δραστικής μείωσης των “κόκκινων” δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, της συρρίκνωσης της ανεργίας και της εμπροσθοβαρούς αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, πρωτίστως από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η σημερινή αναβάθμιση επιβεβαιώνει, επίσης, ότι ο εθνικός στόχος για την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας εντός του 2023 – με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία – είναι εφικτός».

