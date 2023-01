Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Πέισερς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Μιλγουόκι επικράτησε της Ιντιάνα πετυχαίνοντας 141 πόντους, έχοντας τον Greek Freak σε μεγάλη βραδιά.

Το Μιλγουόκι ήταν απολαυστικό στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Ιντιάνα με αποτέλεσμα να προηγηθεί με +29 στην ανάπαυλα (56-85) ωστόσο οι Πέισερς... φλέρταραν με το απόλυτο comeback, πλην όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή αφού οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τζρου Χόλιντεϊ και Γκρέισον Άλεν διασφάλισαν το προβάδισμα.

Ο Greek Freak ήταν ισοπεδωτικός, σημειώνοντας 41 πόντους (14/22 δίπ., 2/7 τρίπ., 7/18 βολ.), 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5/8 βολές στα τελευταία τέσσερα λεπτά, κλειδώνοντας τη δέκατη σερί νίκη των Μπακς στις αναμετρήσεις με τους Πέισερς.

Από 'κει και πέρα, ο Χόλιντεϊ πρόσθεσε 23 πόντους και 9 ασίστ ενώ ο Κρις Μίντλετον πέτυχε 17 πόντους μολονότι αγωνίστηκε μόλις 15 λεπτά.

Πηγή: gazzeta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία φεύγει με βροχές και χιόνια το Σάββατο

Τάιρ Νίκολς - Μπάιντεν: Αγανάκτησα και πόνεσα βαθιά από τις εικόνες του ξυλοδαρμού (εικόνες)

Περού: Η πολιτική αναταραχή “βουλιάζει” την οικονομία