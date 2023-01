Υγεία - Περιβάλλον

Αλτσχάιμερ: Τεστ αίματος μπορεί να το ανιχνεύσει έως και 3,5 χρόνια νωρίτερα!

Σπουδαία ανακάλυψη από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης του Βασιλικού Κολλεγίου(King's) του Λονδίνου.

Επιστήμονες στη Βρετανία ανακοίνωσαν ότι ανέπτυξαν ένα νέο τεστ αίματος που μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο για νόσο Αλτσχάιμερ έως και 3,5 χρόνια προτού υπάρξει η σχετική κλινική διάγνωση με βάση τα συμπτώματα.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης του Βασιλικού Κολλεγίου(King's) του Λονδίνου, με επικεφαλής την καθηγήτρια Σαντρίν Τουρέτ και τη δρ Αλεξάντρα Μαρούζακ, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Brain(Εγκέφαλος).

Οι επιστήμονες πήραν δείγματα αίματος στη διάρκεια αρκετών ετών από 56 ανθρώπους με ήπια γνωστική εξασθένηση, μια κατάσταση που είναι πιθανώς πρόδρομη της άνοιας και στην οποία κάποιος εμφανίζει έκπτωση της γνωστικής ή/και μνημονικής ικανότητάς του. Μολονότι δεν πρόκειται όλοι όσοι έχουν ήπια γνωστική εξασθένηση να διαγνωσθούν με Αλτσχάιμερ ή άλλη άνοια, η πιθανότητα είναι αυξημένη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Από τους 56 συμμετέχοντες τελικά οι 36 διαγνώσθηκαν με Αλτσχάιμερ.

Η μελέτη έδειξε ότι στους ασθενείς που τελικά εμφάνισαν Αλτσχάιμερ, ήταν δυνατό να βρεθούν κυτταρικές ενδείξεις (αλλαγές στη νευρογένεση εγκεφαλικών κυττάρων στην περιοχή του ιπποκάμπου) στο αίμα τους έως 3,5 χρόνια πριν. Οι ερευνητές ανάφεραν ότι το νέο τεστ - που μελλοντικά θα δοκιμασθεί σε μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων - θα μπορούσε να συμπληρώσει άλλους βιοδείκτες με βάση το αίμα, όπως τη συσσώρευση των τοξικών πρωτεϊνών αμυλοειδούς και ταυ, που καταγράφουν τα τυπικά σημάδια της ανίατης νευροεκφυλιστικής νόσου.

Η νόσος Αλτσχάιμερ επηρεάζει ήδη από τα πρώτα στάδιά της τον σχηματισμό νέων εγκεφαλικών κυττάρων στον ιππόκαμπο, μια περιοχή που εμπλέκεται στη μάθηση και τη μνήμη. Προηγούμενες μελέτες είχαν μπορέσει να μελετήσουν τη νευρογένεση και πώς αυτή σχετίζεται με το Αλτσχάιμερ μόνο σε κατοπινά στάδια μέσω νεκροψίας. Το νέο τεστ ανιχνεύει τις πρώιμες κυτταρικές αλλαγές που σχετίζονται με τη νόσο.

