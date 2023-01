Κόσμος

Σουηδία - κάψιμο κορανιού: Προειδοποιήσεις από Ευρώπη και ΗΠΑ για αντίποινα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Οι τρομοκράτες θα μπορούσαν να επιτεθούν χωρίς να προειδοποιήσουν και να στοχεύσουν χώρους λατρείας στους οποίους συχνάζουν οι Δυτικοί» ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα.



Αντίποινα για το κάψιμο αντιτύπων του Κορανίου στη Σουηδία και τη Δανία κατά τη διάρκεια αντιτουρκικών διαδηλώσεων φοβάται η Δύση καθώς πολλές χώρες καλούν σε «επαγρύπνηση» τους πολίτες τους στην Τουρκία, απέναντι στον κίνδυνο πιθανών επιθέσεων.

ΗΠΑ: «Υπό το φως των πρόσφατων συμβάντων με το κάψιμο του Κορανίου, η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποιεί τους πολίτες της για το ενδεχόμενο πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον χώρων λατρείας ως αντίποινα στην Τουρκία», ανακοινώνει η αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα.

«Οι τρομοκράτες θα μπορούσαν να επιτεθούν χωρίς να προειδοποιήσουν και να στοχεύσουν χώρους λατρείας στους οποίους συχνάζουν οι Δυτικοί» εκτιμά η πρεσβεία. Η αμερικανική διπλωματική αποστολή συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες να παραμένουν σε «επαγρύπνηση, να αποφεύγουν την πολυκοσμία και να κρατούν χαμηλό προφίλ».

Γαλλία: Την ίδια ώρα, η γαλλική διπλωματική αποστολή στην Άγκυρα έστειλε παρόμοιο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πολίτες της που βρίσκονται στην Τουρκία, αναφερόμενη στην προειδοποίηση των ΗΠΑ.

«Ο κίνδυνος τρομοκρατικής επίθεσης στην Τουρκία παραμένει υψηλός, όπως υπενθυμίζει η προειδοποίηση που εξέδωσε για λόγους ασφαλείας η πρεσβεία των ΗΠΑ την 27η Ιανουαρίου 2023, οι Γάλλοι που διαμένουν ή διέρχονται από την Τουρκία, καλούνται να βρίσκονται σε μέγιστη επαγρύπνηση, ιδιαιτέρως στους χώρους συγκέντρωσης που είναι πιθανό να συχνάζουν ξένοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας».

Η Γερμανία και η Ιταλία προειδοποίησαν επίσης τους πολίτες τους για τον κίνδυνο επιθέσεων.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Στοκχόλμη και σήμερα στην Κοπεγχάγη κατά τη διάρκεια των οποίων αντίτυπα του Κορανίου, του ιερού βιβλίου των μουσουλμάνων, κάηκαν από έναν εξτρεμιστή που ισχυρίζεται ότι διαμαρτύρεται κατ΄αυτόν τον τρόπο για το βέτο της Τουρκίας στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Η Άγκυρα μπλοκάρει από τον Μάιο τη διεύρυνση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με την ένταξη της χώρας αυτής, όπως και της Φινλανδίας, απαιτώντας από τη Στοκχόλμη την έκδοση Κούρδων προσφύγων τους οποίους θεωρεί "τρομοκράτες". Τα περιστατικά αυτά καταγγέλθηκαν και καταδικάστηκαν από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών και από τις δυτικές πρωτεύουσες, κυρίως από την Ουάσινγκτον.

Ωστόσο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι η Σουηδία δεν μπορεί να υπολογίζει πλέον στη "στήριξη" της Τουρκίας για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και οι διαπραγματεύσεις ανεστάλησαν επίσημα.

Χουριέτ: Και πάλι σκανδαλώδεις δηλώσεις από Σουηδία

«Αν στεναχωρήθηκαν κάψτε άλλα 100»

Οι μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο ξεσηκώθηκαν μετά τις επιθέσεις εναντίον του Κορανίου. Διαμαρτυρίες σε Πακιστάν, Ιράκ, Λίβανο και Αφγανιστάν με ανθρώπους να κρατάνε στα χέρια τους το Κοράνι και να κάνουν πορείες.

Στη Βηρυτό 200 οργισμένοι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες της Σουηδίας και της Ολλανδίας, στο Πακιστάν η αστυνομία σταμάτησε τους οργισμένους διαδηλωτές.

Η Χουριέτ χαρακτηρίζει σκανδαλώδεις τις δηλώσεις του προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής της Σουηδίας Ρίτσαρντ Τζόσχοφ ο οποίος δήλωσε ότι οι αντιδράσεις στην Τουρκία είναι υπερβολίκες και πως «αν στεναχωρήθηκαν, να κάψουμε άλλα 100» αναφέρει η Χουριέτ σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία φεύγει με βροχές και χιόνια το Σάββατο

Τάιρ Νίκολς - Μπάιντεν: Αγανάκτησα και πόνεσα βαθιά από τις εικόνες του ξυλοδαρμού (εικόνες)

Περού: Η πολιτική αναταραχή “βουλιάζει” την οικονομία