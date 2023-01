Οικονομία

Μέτρα στήριξης – ευάλωτα νοικοκυριά: Έρχεται νέο πακέτο ενίσχυσης

Το κλείσιμο του προϋπολογισμού για το 2022 και οι εξελίξεις των τιμών στην ενέργεια θα καθορίσουν το εύρος του. Τα σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.

Ο δημοσιονομικός χώρος που θα προκύψει από το κλείσιμο του προϋπολογισμού στο τέλος του Φεβρουαρίου (θα αφορά στο 2022) και από την εξέλιξη των τιμών στην ενέργεια, θα καθορίσει το εύρος του νέου πακέτου των μέτρων στήριξης, κυρίως προς τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά.

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου χαρακτηρίζουν ως «ρεαλιστικό» ένα πακέτο νέων παροχών ύψους 500- 600 εκατ. ευρώ. Με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη να δηλώνει, ωστόσο, ότι με τις τρέχουσες τιμές στο φυσικό αέριο «μπορεί να είναι 700 εκατ. ευρώ ο δημοσιονομικός χώρος για ολόκληρο το έτος, αλλά με τις αβεβαιότητες ενός ολόκληρου έτους», κάνοντας εν προκειμένω πιο συντηρητικούς υπολογισμούς. Τα ίδια στελέχη δε, επισημαίνουν ότι το νέο πακέτο παροχών θα στοχεύσει να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από το κύμα της ακρίβειας για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού που έχουν πληγεί περισσότερο.

Σύμφωνα με τα σενάρια που συζητούνται, είναι η χορήγηση ενός έκτακτου επιδόματος, εν είδει «επιταγής ακρίβειας», τόσο πριν από το Πάσχα, όσο και πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά και η χρηματοδότηση του «καλαθιού αγορών». Το Πάσχα πέρυσι, είχε χορηγηθεί «επιταγή ακρίβειας» ύψους 324 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό είχαν προστεθεί 500 εκατ. ευρώ τα περασμένα Χριστούγεννα, ενώ από τον Μάρτιο θα αρχίσουν να καταβάλλονται 650 εκατ. ευρώ για το «καλάθι αγορών» και θα ακολουθήσουν έως το Πάσχα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι της «επιταγής ακρίβειας» αναμένεται να είναι 1,7 εκατομμύριο πολίτες, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται- εκτός από τους χαμηλοσυνταξιούχους- οικογένειες χαμηλόμισθων, δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος, ανασφάλιστοι υπερήλικες, και δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, εξετάζεται να συμπεριληφθούν οι συνταξιούχοι με «προσωπική διαφορά» οι οποίοι δεν έλαβαν αύξηση στις συντάξεις τους, ώστε να λάβουν ένα εφάπαξ ποσό. Η τελική απόφαση θα ληφθεί φυσικά σε συνάρτηση με τον δημοσιονομικό χώρο και την ανάγκη ύπαρξης εφέτος πρωτογενούς πλεονάσματος.

Με βάση ένα άλλο σενάριο, συζητείται παράλληλα η επιπλέον μείωση το τρέχον έτος των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες (που έχει ωστόσο υψηλό κόστος ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ), καθώς και η ενίσχυση και παράταση του «καλαθιού αγορών» κατά ένα τρίμηνο έως και τον Οκτώβριο (που θα εξαρτηθεί από την αποκλιμάκωση ή την παραμονή των τιμών στα προϊόντα στα σημερινά επίπεδα).

