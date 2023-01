Πολιτική

Παρακολουθήσεις –Πέτσας: Υπάρχουν “ρυπαρά” δίκτυα μέσα στην ΕΥΠ

Τι είπε για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Fitch. Οι προβλέψεις για «τους χαμένους και τους κερδισμένους» από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε αρχικά στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, επισημαίνοντας πως πέρα από το γεγονός ότι μας φέρνει μια ανάσα από την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, ταυτόχρονα μαρτυρά ότι οι αγορές προεξοφλούν πως οι εκλογές δεν θα επηρεάσουν τη σταθερή πορεία της χώρας και θα προκύψει μια αξιόπιστη και σταθερή κυβέρνηση.

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στην πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο θέμα των παρακολουθήσεων που αποτέλεσε το κύριο σημείο αντιπαράθεσης χθες στη Βουλή, τονίζοντας πως όπως αποδείχτηκε τα ονόματα που επικαλέστηκε ο κ. Τσίπρας δεν περιλαμβανόντουσαν μέσα στην επιστολή Ράμμου, όπως άφησε να εννοηθεί.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υπογράμμισε πως «αν υπήρξαν παρακολουθήσεις αυτές ήταν νόμιμες» και συμπλήρωσε πως η αναγνώριση πολιτικών σφαλμάτων στην υπόθεση αυτή έγινε από την πρώτη στιγμή από τον Πρωθυπουργό και έγινε ανάληψη ευθυνών με την απομάκρυνση συγκεκριμένων προσώπων από τις θέσεις τους.

Ο κ. Πέτσας έκανε λόγο για ρυπαρά δίκτυα μέσα στην ΕΥΠ και θεώρησε αδιανόητο το γεγονός να υπάρχουν διαρροές μέσα από την ΕΥΠ, από στελέχη ανάλογα με τα πολιτικά τους φρονήματα. Τέλος ζήτησε από τον κ. Ράμμο να αναλάβει τις ευθύνες του για το θέμα που δημιουργήθηκε.

Σε ότι αφορά την επικείμενη εκλογική διαδικασία, απάντησε πως σίγουρα οι εκλογές θα γίνουν μέσα στον Απρίλιο ή τον Μάιο και στην πρώτη κάλπη θα υπάρχει ένα σαφές ισχυρό αποτέλεσμα για την ΝΔ και στις δεύτερες εκλογές που όπως δείχνουν τα πράγματα θα χρειαστούν, θα προκύψει αυτοδυναμία για την ΝΔ.

Προέβλεψε δε πως θα επικρατήσει έντονη πόλωση που θα μεγαλώσει τα ποσοστά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που θα υποχωρήσει λόγω και της πολιτικής Ανδρουλάκη.

