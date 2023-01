Κοινωνία

Πέθανε οδηγώντας το αυτοκίνητο του στην εθνική οδό

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε από διερχόμενους οδηγούς, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον 43χρονο.

Η επείγουσα κλήση στο ΕΚΑΒ ξημερώματα της περασμένης Τρίτης (24/1) περιέγραφε άνθρωπο που δεν αισθανόταν καλά την ώρα που κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην εθνική οδό Σχηματαρίου - Χαλκίδας.

Η ώρα ήταν λίγο μετά τις 2 τα μεσάνυχτα και ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 43 ετών, φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του στο ύψος του 7ου χλμ της ανωτέρου οδού. Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν εκτός από το ΕΚΑΒ και τη Νέα Οδό για τη σήμανση του δρόμου, καθώς το αυτοκίνητο είχε σταματήσει στην αριστερή λωρίδα.

Ο άτυχος άνδρας που διέμενε στην Δ.Ε. Αυλίδας, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου λίγα λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα κατέληξε.

Για το συμβάν ενημερώθηκε και το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας, που ανέλαβε την προανάκριση.

Πηγή: lamiareport.gr

