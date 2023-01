Κόσμος

Καθηγήτρια βίαζε μαθητή της... με αντάλλαγμα καλύτερους βαθμούς

Η 26χρονη φέρεται να ασκούσε πίεση στον 17χρονο μαθητή της για να κάνει σεξ μαζί της.



Καθηγήτρια στο Μιζούρι των ΗΠΑ κατηγορείται ότι βίασε έναν ανήλικο μαθητή της με αντάλλαγμα καλύτερους βαθμούς.

Στην 26χρονη Λένα Στιουαρτ, που ήταν καθηγήτρια στο λύκειο Nixa του Μιζούρι των ΗΠΑ, απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για βιασμό, συνουσία με ανήλικο, σεξουαλική επαφή με μαθητή και παράβαση καθήκοντος. Οι κατηγορίες αφορούν γεγονότα που συνέβησαν τον Οκτώβριο του 2022. Ο νεαρός ήταν 16 ετών τότε και στο Μιζούρι, η νόμιμη ηλικία συναίνεσης για σεξουαλική πράξη είναι τα 17 έτη.

Άγνωστο παραμένει πώς αποκαλύφθηκε η κακοποίησή του από την καθηγήτριά του. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται αστυνομικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία ο ανήλικος και η κατηγορούμενη είχαν σεξουαλικές επαφές μέσα σε αυτοκίνητο και στο σπίτι του συντρόφου της καθηγήτριας.Το θύμα που αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως C V είπε στην αστυνομία ότι η καθηγήτρια Στιούαρτ ήταν επιεικής μαζί του στην τάξη κι ότι δεν χρειαζόταν να κοπιάσει σκληρά για να εξασφαλίσει το «Άριστα».

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν προκύψει η η κατηγορούμενη καθηγήτρια φέρεται να ασκούσε πίεση, και ο 16χρονος φοβόταν μήπως πάρει κακό βαθμό αν δεν κοιμόταν μαζί της. Σύμφωνα με την κατάθεσή του ένιωθε άβολα να κάνει σεξ με την καθηγήτριά του.

Η καθηγήτρια όπως έγινε γνωστό απολύθηκε τον περασμένο μήνα. «Λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη μας τις κατηγορίες και θα συνεργαστούμε πλήρως με τους ανακριτές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του σχολείου.

Σύνηθες φαινόμενο στις ΗΠΑ

Οι σεξουαλικές επιθέσεις από καθηγήτριες και δασκάλες είναι συχνό φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσφατα καθηγήτρια μουσικής που αποδείχτηκε πως κακοποίησε 17χρονο μαθητής της κατέληξε στη φυλακή αφού την κατήγγειλε ο ίδιος της ο σύζυγος.

