Κοινωνία

Άλκης Καμπανός: Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο από την δολοφονία του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη και αναπάντητα ερτήματα στο μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη Καμπανού. Στις 6 Φεβρουαρίου συνεχίζεται η δίκη με τους 12 κατηγορούμενους.

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σήμερα (28/1) στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στα Κοιμητήρια Βεροίας το μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τη δολοφονία του 19χρονου φοιτητή Άλκη Καμπανού.





Η οικογένειά του, φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στα κοιμητήρια Βεροίας για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο Άλκη.

Η μητέρα, ο πατέρας και η αδελφή, οι οποίοι συγκλόνισαν με τις καταθέσεις τους μέσα στην εβδομάδα στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί στις 6 Φεβρουαρίου, ευχήθηκαν να υπάρξει δικαίωση στη μνήμη του παιδιού τους.

Όλοι όσοι βρέθηκαν πάντως σήμερα στη Βέροια είχαν ένα μήνυμα να στείλουν. «Άλκη θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας

πηγή:grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παρακολουθήσεις –Πέτσας: Υπάρχουν “ρυπαρά” δίκτυα μέσα στην ΕΥΠ

Διδυμότειχο: Σκότωσαν σκυλιά με φόλες που σκόρπισαν στην πόλη (σκληρές εικόνες)

Τάιρ Νίκολς - Μπάιντεν: Αγανάκτησα και πόνεσα βαθιά από τις εικόνες του ξυλοδαρμού (εικόνες)