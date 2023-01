Κοινωνία

Συμμορία διέπραττε ληστείες... όσο τα “θύματα” γλεντούσαν σε πανηγύρια - Λεία “μαμούθ”

Στην οικία του ενός από τους τέσσερις δράστες βρέθηκε και ποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει πλήθος κλοπών και ληστεία.

Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και περί αλλοδαπών

Από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξαρθρώθηκε, μετά από ενδελεχή και πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει πλήθος κλοπών καθώς και ληστεία, σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Ευρυτανίας και Κορινθίας.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε χθες (27.1.2023) το πρωί, ευρείας κλίμακας παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Κορινθίας και της Αθήνας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) και Ειδικών Ελέγχων (Ο.Ε.Ε.) Αρκαδίας και το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 4 άτομα, 26χρονος ημεδαπός και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 36, 37 και 45 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία περιλαμβάνει ακόμη έναν 31χρονο αλλοδαπό.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, από αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία αλλά και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2022 έως και τον Ιανουάριο του 2023, οι ανωτέρω συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, με ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση κλοπών και ληστειών, αποκομίζοντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ειδικότερα, εξακριβώθηκε ότι οι δράστες μετέβαιναν αυθημερόν σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Ευρυτανίας και Κορινθίας, κατόπτευαν οικίες των οποίων οι ένοικοι απουσίαζαν και ακολούθως με τη μέθοδο της διαρρήξεως, ορισμένα εκ των μελών εισέρχονταν σε αυτές, ενώ έτερα μέλη της οργάνωσης που ήταν επιφορτισμένοι με το ρόλο του οδηγού-τσιλιαδόρου, ανέμεναν σε κοντινές αποστάσεις.

Στο πλαίσιο της μεθοδικής και εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη, εξακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από την 12.8.2022 έως και την 27.1.2023, είχαν διαπράξει συνολικά, 1 περίπτωση ληστείας καθώς και 22 περιπτώσεις κλοπών σε οικίες.

Από την παραπάνω εγκληματική τους δράση είχαν αφαιρέσει, μεταξύ άλλων, χρήματα, χρυσαφικά και ηλεκτρονικές συσκευές, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της, ευρείας κλίμακας, επιχείρησης, διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε οικίες τους, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 12.140 ευρώ,

8 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM,

2 οχήματα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων,

1 ζευγάρι κιάλια,

1 drone,

4 διαβατήρια,

διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και

πλήθος από ρολόγια και κοσμήματα.

Επιπλέον, ο 26χρονος ημεδαπός κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά καθώς στην οικία του βρέθηκε ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 43 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Τέλος, όπως προέκυψε ο 36χρονος αλλοδαπός παρέμενε παράνομα στη Χώρα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης.

