Πισπιρίγκου - Καρακούκης: Βρέθηκαν στοιχεία στα δύο παιδιά που… “μιλούν”

«Σπάει» τη σιωπή του ο ιατροδικαστής Καρακούκης με άγνωστες πτυχές της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Τι απαντά με ανακοίνωση που εξέδωσε, ο Αλέξης Κούγιας.

Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Νίκος Καρακούκης, θέλησε να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για την πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας, που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Απαντά, μιλώντας στο Mega, στις επιθέσεις που δέχεται από τον συνήγορο της κατηγορούμενης και μιλά για ευρήματα στα δύο παιδιά που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

«Πέραν του φωτογραφικού υλικού και των κακώσεων που διαπιστώσαμε στις ακτινογραφίες, υπάρχουν στοιχεία που θα αναλυθούν στο αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση. Ο ιατροδικαστής δεν είναι εκείνος ο οποίος κάνει μία έρευνα και συλλαμβάνει τον δράστη. Είναι επιστήμονας που βρίσκει, βάσει των στοιχείων που μελετά, την αιτία θανάτου», δήλωσε στο «Τούνελ».

«Επικαλείται ο κύριος Κούγιας κάποιους επιστήμονες. Εγώ σέβομαι όλους τους συναδέλφους, αυτό όμως το οποίο διαπιστώνω, είναι ότι δε λέω σήμερα αυτά και αύριο άλλα. Σας αρκεί να σας πει εσάς κάποιος ότι υπήρχαν παθολογικά αίτια για τους θανάτους; Παθολογικά αίτια είναι μία ομάδα αιτιών, πρέπει να το προσδιορίσουμε.

»Δεν υπάρχει ένας επιστημονικός αντίλογος που να αιτιολογεί τους θανάτους των παιδιών. Όταν έχεις όλα τα στοιχεία που έχεις ψάξει και σου μιλάνε για ασφυκτικό θάνατο και βλέπεις και την υποξία, τι θα πεις; Όταν τοξικολογικά δεν ανευρέθη τίποτα, εμείς τι να πούμε; Με την έρευνα μας με τον κύριο Καλόγρηα βρήκαμε ασφυκτικό θάνατο», πρόσθεσε.

«Δεν έχω συμφέρον»

Ο κύριος Καρακούκης αναφερόμενος στις εκδορές στο πρόσωπο Μαλένας και Ίριδας, χωρίς να θέλει να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, καθώς αναμένεται η δίκη, είπε πως έγιναν όσο τα παιδιά βρίσκονταν στη ζωή.

Καταλήγοντας, ήθελε να δώσει μία απάντηση σε όποιον τυχόν τον κατηγορεί.

«Δεν είμαστε τεχνικοί σύμβουλοι, είμαστε ιατροδικαστές του Δημοσίου. Δεν έχουμε ούτε οικονομικά κίνητρα, ούτε κάποιο άλλο συμφέρον. Όλοι εμείς που ασχοληθήκαμε με την υπόθεση, κάναμε μία συντεχνία για να πούμε ότι είναι ασφυκτικός θάνατος; Για να καταδικάσουμε ανθρώπους; Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Ίσως ο κύριος Κούγιας πιστεύει ότι θα βρει την ιατροδικαστική πλάνη του αιώνα, νομίζω ότι τα στοιχεία που υπάρχουν, δε συνηγορούν γι’ αυτό.» τόνισε χαρακτηριστικά.

Κούγιας: Ο Καρακούκης να παρουσιάσει επιτέλους το πτυχίο του

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Αλέξης Κούγιας μετά τη συνέντευξη του ιατροδικαστή Καρακούκη.

Σήμερα το πρωί μου απέστειλαν το βίντεο της χθεσινής εκπομπς της Αγγελικής Νικολούλη στο MEGA, η οποία είχε έναν και μοναδικό σκοπό, να προστατέψει την ίδια και τους υπόλοιπους συντελεστές – συμπαρουσιαστές – στελέχη της εκπομπής της από τις μηνύσεις και τις αγωγές της κας Σ.Π., οι οποίες λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας του γραφείου μου θα κατατεθούν εν ευθέτω χρόνω και εντός των δικονομικών προθεσμιών, τόσο για την καταρράκωση του τεκμηρίου αθωότητας εις βάρος της κας Σ.Π., όσο και για την παράνομη δημοσιοποίηση στοιχείων της δικογραφίας, εγκληματικές ενέργειες, οι οποίες λόγω της διαπραχθείσας απιστίας, κατά την κα Σ.Π. και τους συγγενείς της, εις βάρος της από τον προηγούμενο δικηγόρο της, ουδέποτε αναδείχθηκαν, ούτε αντιμετωπίστηκαν νομικά.

Η κα Νικολούλη έχει την πεποίθηση ότι, επειδή υπάρχουν δικηγόροι, οι οποίοι μόνο και μόνο για να βγαίνουν στις εκπομπές της, όπως έγινε και με την κα Σ.Π., της εξασφαλίζουν ασυλία για τα ποινικά αδικήματα, τα οποία διαπράττει, όταν με παράνομο τρόπο διερευνά εγκληματικές υποθέσεις, αποκερδίζοντας τόσο η ίδια όσο και οι τηλεοπτικοί σταθμοί που τη φιλοξενούν, εκατομμύρια ευρώ από την τηλεθέαση, την οποία εξασφαλίζει, το ίδιο θα γίνει και τώρα που την υπεράσπιση της κας κατηγορουμένης έχω αναλάβει από τετραμήνου εγώ.

Η κα Νικολούλη, μόλις ανέλαβα την υπεράσπιση της κας κατηγορουμένης, έσπευσε να επικοινωνήσει μαζί μου και μου ζήτησε στον νέο κύκλο εκπομπών, τον οποίο θα αρχίσει με την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν, να είμαι ο απόλυτος προσκεκλημένος και μαζί της να διερευνούμε τις υποθέσεις, τις οποίες έχω αναλάβει και θα αποτελούσαν τα κεντρικά θέματα της τηλεοπτικής σεζόν και συγκεκριμένα την υπόθεση της κας Σ.Π. για τις φερόμενες ανθρωποκτονίες εις βάρος των τριών παιδιών της, την υπόθεση του Άλκη Καμπανού, την υπόθεση της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, την υπόθεση της Folli Follie με κατηγορουμένους την οικογένεια Κουτσολιούτσου και τον εντολέα μου πρώην CFO της εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ, την υπόθεση Τοπαλούδη, την πρόσκληση Δ. Λιγνάδη στην εκπομπή της, την υπόθεση του ψευτογιατρού Κοντοστάθη και άλλες πολλές που χειρίζομαι και απασχολούν την επικαιρότητα.

Όταν της απάντησα κατηγορηματικά ότι ουδέποτε έχω συμμετάσχει στην εκπομπή της, ακόμη από την εποχή της αποκαλούμενης «μαύρης χήρας» για τη δολοφονία του καπετάνιου συζύγου της στην Κοιλάδα Αργολίδας, μου απάντησε με θράσος ότι αυτή θα κάνει τις εκπομπές και εγώ να κάνω ό,τι νομίζω. Αναγκάστηκα τότε να κάνω μια ανάρτηση εις βάρος της, την οποία και θα αναδημοσιεύσω στην ιστοσελίδα του γραφείου μου τη Δευτέρα το πρωί.

Παρόλ’ αυτά η κα Νικολούλη χθες, μαζί με τους συνεργάτες της και τον γνωστό καθημερινό συμπαρουσιαστή όλων αυτού του επιπέδου εκπομπών Γρηγόρη Λέων, τον ιατροδικαστή που μέσω της δυστυχίας της εντολέα μου έχει καταστεί πάμπλουτος, έχει μάλιστα ιδρύσει και την κατωτέρω σχολή (επισυνάπτω τη σχετική διαφημιστική ανάρτηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης) και επέλεξε ως επάγγελμα πλέον το να ασκεί τα καθήκοντα δημάρχου Λυκόβρυσης – Κουκουβάουνων (έτσι αποκαλούντο τα προηγούμενα χρόνια και ήταν φημισμένες για τις ταβέρνες τους), «έστησε» μια «καραστημένη» συνέντευξη του απόφοιτου της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Μπάρι (που κατά τους συναδέλφους του, όπως με ενημέρωσαν, έχει πιστοποιητικό σπουδών αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ το 2018), δήθεν κορυφαίου ιατροδικαστή Καρακούκη, ο οποίος και πάλι επανέλαβε το ψέμα ότι είναι δεκαπέντε χρόνια προϊστάμενος στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία (Ι.Υ.) Αθηνών, ενώ ο προηγούμενος διορισμένος, με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προϊστάμενος και πράγματι κορυφαίος ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτης αποχώρησε το 2013, και ο οποίος σε κάθε κρίσιμη ερώτηση του δημοσιογράφου (που βεβαίως νόμιζε ότι θα απαντηθεί και γι’ αυτό την έκανε) απαντούσε ότι αυτά θα τα πούμε στο δικαστήριο κατακρεουργώντας και πάλι το τεκμήριο αθωότητος της κατηγορουμένης (αφού δεν έχει καν παραπεμφθεί σε δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση) μη έχοντας κανένα στοιχείο, με τον Γρηγόρη Λέων να λέει άλλο ένα ψέμα, ότι δήθεν ο κύριος Ελευθεριάνος ζήτησε με το έγγραφό του προς την ΥΔΕΖΙ δύο ιατροδικαστές Α΄ Τάξεως, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι ζήτησε δύο ιατροδικαστές από τους 8 που υπηρετούν στην Ι.Υ. Αθηνών και οι Καρακούκης – Καλόγρηας αυτοδιορίστηκαν, αντί να επιστρέψουν το έγγραφο, αφού θα έκριναν την κα Τσάκωνα που υπηρετεί μαζί τους και με την οποία ο Καρακούκης βρίσκεται σε προσωπική αντιδικία από τότε δεν τον στήριξε, όπως ισχυρίζεται η κα Τσάκωνα, όταν προέκυψε το θέμα με το πτυχίο του το 2014.

Η κα Νικολούλη δεν κάλεσε στην εκπομπή της έστω και έναν από τους τακτικούς ιατροδικαστές που έχουν κατεξευτελίσει επιστημονικά την έκθεση ιδεών Καρακούκη – Καλόγρηα (οι οποίοι δεν έδωσαν τον όρκο του πραγματογνώμονα και δεν συνέταξαν ιατροδικαστική έκθεση – πραγματογνωμοσύνη αλλά «γνωμοδότηση»), δηλ. δεν κάλεσε την κα Αγγελική Τσιόλα, Προϊσταμένη της Ι.Υ. Πατρών, την κα Χριστίνα Τσάκωνα, τακτική ιατροδικαστή της Ι.Υ. Αθηνών επί σειρά ετών με δώδεκα χιλιάδες νεκροψίες – νεκροτομές, τον κ. Χρήστο Κραββαρίτη, τακτικό ιατροδικαστή της Ι.Υ. Λαρίσης, τον κ. Συμεών Μεσογίτη, τακτικό ιατροδικαστή και παθολογοανατόμο της Ι.Υ. Πελοποννήσου, τον κ. Σωκράτη Τσαντίρη, τακτικό ιατροδικαστή της Ι.Υ. Πειραιά, ο οποίος διενήργησε πραγματογνωμοσύνη κατόπιν μηνύσεως (!!!) της κας Σ.Π. εις βάρος των ιατρών που νοσήλευσαν τη Μαλένα, και την κα Ουρανία Δημακοπούλου, η οποία έχει καταθέσει επί 10 ώρες στην 35η Τακτική Ανακρίτρια κα Τζωρτζάτου και είναι η πρώτη στον κατάλογο πραγματογνωμόνων που επιλέγεται από τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, για να γνωμοδοτήσει για ανθρωποκτονίες (υπόθεση ψευτογιατρού Κοντοστάθη κ.ά.).

Προς την κα Νικολούλη θέλω να δηλώσω ότι γι’ αυτή τη «στημένη» εκπομπή, όπου τόλμησε ο Καρακούκης να δηλώσει ότι τον συκοφαντώ έναν χρόνο, ενώ εγώ αναλάβει την υπόθεση από τετραμήνου (έχει μάλλον ένα θέμα με τα μαθηματικά), ενώ και ο ίδιος γνωρίζει και η Νικολούλη το γνωρίζει ότι ό,τι αναφέρω γι’ αυτόν είναι αυτά, τα οποία μου έχουν κάνει γνωστά οι συνάδελφοί του και ότι εγώ έχω πεποίθηση αληθείας και δικαιολογημένο ενδιαφέρον, αφού η εντολέας μου είναι αθώα και αδίκως βρίσκεται στις φυλακές και είμαι ο συνήγορός της, ότι θα τη μηνύσω και θα την ενάγω για λογαριασμό της κας Σ.Π. για όσα ελέχθησαν εις βάρος της, αλλά και προσωπικά θα καταθέσω σε βάρος της αγωγή, αφού γνώριζε το περιεχόμενο της συκοφαντικής δι’ εμέ δηλώσεως του Καρακούκη.

Προς τον κ Καρακούκη θέλω να δηλώσω ότι, ανεξαρτήτως του αν αυτός συνεχώς επαναλαμβάνει ότι δεν θα προσφύγει σε βάρος μου στα ποινικά δικαστήρια και θα καταθέσει μόνο αγωγή αποζημιώσεως, ότι εγώ δεν είμαι ο ανυπεράσπιστος Δελαπόρτας ούτε ο δημοσιογράφος που καταδίκασε πριν από χρόνια και με έχει πληροφορήσει υπό ποιες συνθήκες και μετά από πόσους μήνες δίκης συνέβησαν όσα συνέβησαν, αλλά τον προκαλώ να καταθέσει εις βάρος μου έγκληση για συκοφαντική δυσφήμηση, αφού λέει ότι τον συκοφαντώ, και να αντιμετωπίσει όλους τους ιατροδικαστές που αναφέρω ανωτέρω και οι οποίοι έχουν κατακεραυνώσει επιστημονικά τις απόψεις του, αλλά και όλους όσοι γνωρίζουν το τι συνέβη με το πτυχίο του και την έρευνα που έγινε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και για όλα τα περίεργα, τα οποία απασχόλησαν την Ι.Υ. Αθηνών από το 2014 και μετά, τον προκαλώ δε να παρουσιάσει επιτέλους το πτυχίο του, διότι συνεχώς ομιλεί περί αυτού δημοσίως, αλλά αντί να ομιλεί, θα ήταν προτιμότερο να το επιδείξει.

Υ.Γ. Κύριε Προϊστάμενε, εγώ δεν είμαι ιατροδικαστής για να σου απαντήσω, αλλά είμαι σχεδόν 50 χρόνια ποινικολόγος. Πού ακούστηκε ότι μεταξύ των στοιχείων που ανακάλυψες και σε οδήγησαν στο συμπέρασμά σου, είναι και η βιοψία σε νεκρό; Γελάει και ο κουρέας μου που το άκουσε αυτή τη στιγμή και με κουρεύει.

Αθήνα, 28/01/2023

Με εκτίμηση

Αλέξιος Χ. Κούγιας

