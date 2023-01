Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: οι ημερομηνίες “κλειδιά” και οι οδηγίες στους φορολογούμενους

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες για να αποφύγουν λάθη καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2023, που θα αφορά τα εισοδήματα που έχουν αποκτήσει οι φορολογούμενοι εντός του 2022.

Η όλη διαδικασία δεν κρύβει ιδιαίτερες εκπλήξεις και για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μέσα στο Μάρτιο. Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι έως τις 30 Ιουνίου, ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου.

Ο φόρος που θα προκύψει θα εξοφληθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την τελευταία να είναι προγραμματισμένη να πληρωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου του 2024. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όσοι πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο που τους αναλογεί έως και την 31η Ιουλίου, λαμβάνουν έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού.

Ήδη η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει οδηγία προς τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και τους φορείς του δημοσίου ώστε να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερισμάτων για το φορολογικό έτος 2022.

Με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών θα προσυμπληρωθούν στη φορολογική δήλωση τα στοιχεία για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2022 καθώς και οι φόροι που αναλογούν και παρακρατήθηκαν.

Ταυτόχρονα «τρέχει» η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση «φορολογικού διαζυγίου» για τα ζευγάρια εκείνα που επιθυμούν να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Να σημειωθεί ότι ακόμη και εκείνοι που υπέβαλαν το 2022 χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να δηλώσουν και εφέτος ότι ο κάθε σύζυγος θα υποβάλει τη δική του φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση που κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει το σχετικό αίτημα έως το τέλος Φεβρουαρίου τότε θα πρέπει να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση.

Οδηγίες για να αποφευχθούν λάθη

Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που θα βάλουν σε ταλαιπωρία τους φορολογούμενους ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής με απόφασή του, δίνει αναλυτικές οδηγίες στους εργοδότες προκειμένου να καταχωρήσουν σωστά τα ποσά αποδοχών και φόρων που έχουν παρακρατηθεί ξεκαθαρίζοντας ποια ποσά είναι αφορολόγητα.

Στην νέα απόφαση αναφέρονται 3 νέες περιπτώσεις ποσών που απαλλάσσονται από το φόρο και πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά στη φορολογία εισοδήματος:

1. Η μηνιαία ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες λόγω συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου τα έτη 1964, 1967 και 1974, που από το 2020 ορίστηκε πως είναι αφορολόγητη

2. Οι υποτροφίες και τα βραβεία ΑΕΙ που δεν αποτελούν εισόδημα

3. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ που δόθηκε τον Δεκέμβριο 2022 στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο οποίο δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου και απαλλάσσεται από την φορολογική ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

4. Εξοδα κίνησης σε υπαλλήλους

5. Το επίδομα Στέγασης

6. Οι οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν λόγω κρίσης (Power Pass, Fuel Pass, Evia & Samos Pass κλπ).

7. οι εξής παροχές ΟΠΕΚΑ:

* έξοδα κηδείας,

* παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας,

* προνοιακές παροχές, εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων

* επίδομα ομογενών προσφύγων

* έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές,

* επίδομα γέννησης (άρθρο 1 του ν.4659/2020) που απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013) και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.

Προσυμπληρώνονται στη δήλωση αλλά για να καλύψουν τεκμήρια και όχι για να φορολογηθούν οι προνοιακές παροχές ΟΠΕΚΑ σε ανασφάλιστους υπερήλικες, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Επίδομα Ομογενών Προσφύγων.

Επίδομα παιδιού

Το επίδομα παιδιού (Α21), όπου αναγράφεται το σύνολο του επιδόματος του έτους ασχέτως πότε έγινε η καταβολή του. Το ίδιο ισχύει και για τις «επιταγές ακρίβειας» που δόθηκαν σαν έκτακτες προσαυξήσεις επιδομάτων και συντάξεων (πχ 250 ευρώ προνοιακές παροχές ατόμων με αναπηρία, προς ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κλπ). Συναθροίζονται μαζί με τα τακτικά επιδόματα και τις συντάξεις τις οποίες προσαυξάνουν.

Εμφανίζονται αλλά δεν φορολογούνται επίσης και οι εξής παροχές ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία: επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς κλπ, διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία, νοητική υστέρηση κ.ά, οικονομική ενίσχυση ΑμΕΑ ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου, ενίσχυση ατόμων με μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική -αναιμία κ.λπ, ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων, ατόμων με αναπηρία όρασης, με εγκεφαλική παράλυση ή αποθεραπευμένων χανσενικών και των οικογενειών τους.

Επίσης σύμφωνα με την σχετική απόφαση:

* Από 1/1/2022 το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρία, εμφανίζεται μεν στη δήλωση αλλά εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Τυχόν αναδρομικά με περίοδο αναφοράς προ του 2022, αναγράφονται ξεχωριστά στο έτος/χρήση όπου αυτά αφορούν.

* Αμοιβές σε εργαζόμενους με ημερομίσθιο και παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς επίσης και σε ξεναγούς, για τις οποίες διενεργείται, από 14.6.2018, παρακράτηση φόρου 5%

* Αμοιβές που καταβλήθηκαν από φορείς του Δημοσίου σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μέσω του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

* Σε περιπτώσεις των αναδρομικών που αφορούν αποβιώσαντες και τα οποία έχουν εισπραχθεί από τους κληρονόμους και όχι από τον αποβιώσαντα, δεν αποστέλλεται αρχείο, καθώς τα ποσά αυτά δεν εμπίπτουν στην έννοια του εισοδήματος.

