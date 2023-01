Κόσμος

Ερντογάν κατά αντιπολίτευσης: Ρίχνουν λάσπη στην υποψηφιότητά μας

Τι ανέφερε σε ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος ενόψει και των επερχόμενων εκλογών στη χώρα του

Σε ομιλία του ο Ερντογάν μίλησε εναντίον της αντιπολίτευσης, κατηγορόντας την μάλιστα για ίντριγκες και θρονομαχίες βυζαντινού τύπου.

Νωρίτερα το απόγευμα ο Τούρκος Πρόεδρος, εξαπέλυσε ξανά ολομέτωπη επίθεση εναντίον της αντιπολίτευσης. Την κατηγορεί ότι ρίχνει λάσπη στην υποψηφιότητά του αρνούμενος ότι δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία με βάση το Σύνταγμα, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Ταγίπ Ερντογάν κατηγορεί μάλιστα την αντιπολίτευση ότι κυριεύτηκε από φόβο ότι θα χάσει τον έλεγχο και γι αυτό στράφηκε σε σενάρια χάους. Προφανώς ο Ταγίπ Ερντογάν υπονοεί τα σενάρια ότι αν η αντιπολίτευση κερδίσει τις εκλογές τότε ενδέχεται η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή να αποφασίσει ακύρωση των εκλογών.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

"Είχαμε αναφερθεί σε μια συμμορία των 4 που υποστηρίζεται από την Πενσυλβάνια και την Καντίλ. Είδαν ότι τα 4 δεν ήταν αρκετά, αύξησαν τον αριθμό σε 6 και έστησαν τραπέζι. Έστησαν το τραπέζι, αλλά δεν κατάφεραν να ορίσουν υποψήφιο από το τραπέζι.Είδαν ότι δεν μπορούν να αυτοπροταθούν,αυτή τη φορά άρχισαν να ρίχνουν λάσπητην υποψηφιότητά μας.Είμαστε μήνες στην πολιτική. Τώρα βλέπω ότι ο φόβος να χάσουν τον έλεγχο τους έκανε να στραφούν στα σενάρια του χάους που συνδέονται με την ημέρα των εκλογών.Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τη νίκη από την κάλπη στις 14 Μαΐου;

Εκείνοι των οποίων οι ιστορίες είναι γεμάτες κηδεμονία, πραξικοπήματα και κρίσεις δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη δύναμη της εθνικής βούλησης. Ξεδιάντροπα βγαίνουν και κρεμούν το πανό του έθνους στο κτίριο του κόμματός τους. Ο αείμνηστος Μεντερές είχε μπει στις καρδιές του έθνους λέγοντας αυτή τη λέξη ενάντια στους προκατόχους τους. Ο Μεντερές είπε φτάνει στον φασισμός του ενός κόμματος", πρόσθεσε.

