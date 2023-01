Κόσμος

Περού: Νεκροί από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό

Αρκετοί επιβάτες εκτινάχθηκαν από τα παράθυρα και άλλοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο λεωφορείο.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε από γκρεμό για άγνωστη αιτία στην περιοχή Πιούρα, βορείως της Λίμας στο Περού, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, στο Ελ Άλτο και στη Μάνκορα, διευκρίνισε η αστυνομία χωρίς να μπορεί να δώσει τον ακριβή αριθμό των τραυματιών.

Κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος, αρκετοί επιβάτες εκτινάχθηκαν από τα παράθυρα και άλλοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο λεωφορείο.

Το λεωφορείο της εταιρίας Q'orianka Tours είχε αναχωρήσει από τη Λίμα και κατευθυνόταν προς την Τούμπες στα σύνορα με τον Ισημερινό. Σε ακατοίκητη περιοχή κοντά στην πόλη Όργκανος, βγήκε από τον δρόμο ενώ είχαν απομείνει σχεδόν 260 χιλιόμετρα για να διασχίσει και να φτάσει στον προορισμό του.

