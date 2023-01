Ιράν: Ισχυρός σεισμός στα σύνορα Τουρκίας - Ιράν

Κόσμος

Το μέγεθος της καταστροφής σπιτιών και κτιρίων στην πόλη Χόι είναι σχετικά μεγάλο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών έπληξε σήμερα περιοχή στα σύνορα Τουρκίας - Ιράν, καταστρέφοντας σπίτια σε μια επαρχιακή πρωτεύουσα του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών και το εστιακό του βάθος ήταν 10 χλμ. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών και έπληξε την ιρανική επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν.

"Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις του δημοσιογράφου του Fars, το μέγεθος της καταστροφής σπιτιών και κτιρίων στην πόλη Χόι είναι σχετικά μεγάλο", μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων δήλωσαν ότι ομάδες διάσωσης εστάλησαν στην περιοχή και ότι τα νοσοκομεία τέθηκαν σε συναγερμό, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

