Παράξενα

Θεσσαλονίκη: σκύλος ξαναβρίσκει τον ιδιοκτήτη του μετά από 5 χρόνια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H οικογένειά που έχασε το λυκόσκυλό τους και το βρήκε την ημέρα των γενεθλίων του...

Ένα απίστευτα συγκινητικό βίντεο κοινοποίησε ο Λευτέρης, κάτοικος της Θεσσαλονίκης.

Όπως λέει, τον Νοέμβριο του 2017 η οικογένειά του έχασε το λυκόσκυλό τους. Τον αναζητούσαν αλλά μάταια. Στη συνέχεια αποδέχτηκαν πως δεν θα τον ξαναδούν. Όμως, την ημέρα τον γενεθλίων του, χθες Παρασκευή, δέχθηκε ένα τηλέφωνο από μία κτηνίατρο στον Σταυρό, η οποία του είπε ότι ο σκύλος του βρέθηκε.

Ο Λευτέρης πήγε να τον συναντήσει και το παρακάτω βίντεο γεμίζει με δάκρυα τα μάτια ακόμα και εκείνων που δεν αγαπούν τα πιο αγαπησιάρικα ζώα του πλανήτη.

Πηγή: thestival.gr