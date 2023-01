Πολιτική

Δένδιας: έχουμε δίπλα μας ένα αυθάδη και αναθεωρητικό γείτονα

Ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Νίκος Δένδιας από τον Βόλο.

«Δεν τους φοβόμαστε και το γεγονός ότι δεν τους απαντάμε στην ίδια γλώσσα, δεν σημαίνει ότι τους φοβόμαστε, αλλά σημαίνει ότι είμαστε μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα με αυτοπεποίθηση» ήταν το μήνυμα που έστειλε από τον Βόλο προς την γείτονα Τουρκία , ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε κομματικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας καλεσμένος από την ΔΕΕΠ Μαγνησίας.

Ο Νίκος Δένδιας είπε ότι «δεν πιστεύουμε ότι οι δημοκρατίες εξασκούνται στην προπαγάνδα, αλλά εξασκούνται στην αλήθεια. Η Ελλάδα είναι μία χώρα ανοιχτή, εξωστρεφής, ακμάζουσα και αναπτυσσόμενη και δεν έχει ανάγκη από ύβρεις. Η Ελλάδα έχει ανάγκη να υπηρετεί τον ρόλο της ως κόμβος ενέργειας, τον ρόλο της ως κόμβος κουλτούρας και πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή μας.

Ο υπουργός Εξωτερικών εξήγησε στο ακροατήριο την επιλογή της Ελλάδας να στηρίξει την Ουκρανία λέγοντας ότι «η επιλογή μας να στηρίξουμε την Ουκρανία βασίζεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ως απόλυτη επιλογή το Διεθνές Δίκαιο. Είσαι ή με το Διεθνές Δίκαιο ή είσαι εναντίον του. Η εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία όλων των κρατών για την Ελλάδα είναι άσπρο ή μαύρο.Ή σέβεσαι την εδαφική κυριαρχία ή δεν την σέβεσαι. Δεν μπορεί ο ισχυρός να καταπατά τον αδύναμο. Και έχουμε δίπλα μας ένα μεγάλο,αυθάδη και αναθεωρητικό γείτονα. Ένα γείτονα που νομίζει ότι μπορεί να ερμηνεύει τις Συνθήκες και πράγματα κατά το δοκούν και να επιβάλλει στη γειτονιά της το Δίκαιο του ισχυρού μέσα από κωμικά ευφυολογήματα όπως το της Γαλάζιας Πατρίδας.Αν η Ελλάδα σχετικοποιήσει οποτεδήποτε στην παρουσία της στο διεθνές στερέωμα, στην πραγματικότητα ενυποθηκεύει τη δική της θέση, τα δικά της συμφέροντα, την δική της ιδεολογία και στο τέλος την δική της ύπαρξη. Γι αυτό πρέπει να μείνουμε σταθεροί στις δικές μας κατευθυντήριες γραμμές και δεν θα έχουμε να απολογηθούμε σε κανέναν γι αυτό».

Ο κ. Δένδιας επίσης εξήγησε ότι «τα τριάμισι τελευταία χρόνια δεν ήταν καθόλου εύκολα. Είχαν ένα πρωτοφανές στοιχείο διότι με την Τουρκία είχαμε πολλές κρίσεις στο παρελθόν, τώρα η διαφορά της τελευταίας περιόδου είναι ότι αυτή η κρίση είναι διαρκής. Εμείς έχουμε μία κρίση τριάμισι ετών η οποία κλιμακώνεται διαρκώς. Κάθε μέρα είναι χειρότερη από την προηγούμενη και από την άλλη πλευρά ακούγονται χειρότερα και απειλητικότερα πράγματα από την προηγούμενη μέρα. Σε αυτά τα τριάμισι χρόνια καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε έναν υπερχειλίζοντα φορτικό αναθεωρητισμό και πάντα απαντάμε με ψυχραιμία και σταθερότητα. Δεν μπήκαμε σε διαγωνισμό απειλών, ούτε σε διαγωνισμό ύβρεων.Έχουμε διαμορφώσει μία στρατηγική πολλών επιπέδων με μία βασική κατευθυντήρια γραμμή. Το Διεθνές Δίκαιο το τηρούμε ως Ευαγγέλιο και με άξονα αυτό διαμορφώσαμε μία δημόσια διπλωματία, μία οικονομική διπλωματία , μία περιβαλλοντική διπλωματία και πήραμε πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς και προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη αυτού του πλανήτη».

Επίσης ο Νίκος Δένδιας έκανε αναφορά και στις προσεχείς εκλογές και είπε ότι «θα διευρύνουμε τη διαφορά, διότι εμείς είμαστε το πραγματικό λαϊκό κόμμα, γιατί σταθήκαμε δίπλα στον αγρότη, στον μικρομεσαίο και στον κάθε Έλληνα νοικοκύρη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει την αυτοδυναμία για να συνεχίσει να κάνει την Ελλάδα καλύτερη».

Στην εκδήλωση στην κατάμεστη αίθουσα της "Εξωραϊστικής Λέσχης" Βόλου παρόντες ήταν η υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρή, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, οι βουλευτές Χρήστος Μπουκώρος, Θανάσης Λιούπης και Κώστας Μαραβέγιας , ενώ ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Μαγνησίας Νίκος Αθανασάκης χάρισε στον Νίκο Δένδια μία κρυστάλλινη "Αργώ" για να συνεχίσει «να είναι καπετάνιος στην δύσκολη πορεία του καραβιού που κυβερνά».

