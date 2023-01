Σεισμός στο Ιράν: Νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Ιράν, που βρίσκεται πάνω από τεμνόμενες τεκτονικές πλάκες, έχει υποστεί αρκετούς καταστροφικούς σεισμούς τα τελευταία χρόνια.

Η σεισμική δόνηση 5,9 βαθμών που έπληξε χθες Σάββατο το βορειοδυτικό Ιράν, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 300 και πλέον, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο απολογισμός αυτός ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην πόλη Χόι, κοντά στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Στέλεχος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως χιονίζει σε ορισμένες από τις περιοχές που επλήγησαν κι ότι έχουν αναφερθεί διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Το Ιράν, που βρίσκεται πάνω από τεμνόμενες τεκτονικές πλάκες, έχει υποστεί αρκετούς καταστροφικούς σεισμούς τα τελευταία χρόνια.

????????#Breaking, What appears may have been a bunker-buster strike against an underground weapons factory in Iran was followed by a significant earthquake in the area.#iranunderattack #IRGC #Iran #Israel #Palestine #Iranianspic.twitter.com/mDeSQjmxcZ