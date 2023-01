Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ζάκυνθο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωινή… επίσκεψη του Εγκέλαδου στο Ιόνιο.

Ο Εγκέλαδος επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής την Ζάκυνθο με μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ.

Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 7:09, είχε επίκεντρο 21,4 χιλιόμετρα νότια, νοτιοανατολικά της Ζακύνθου και είχε εστιακό βάθος μόλις 2 χιλιόμετρα.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Η μητέρα της ξεκίνησε απεργία πείνας στη φυλακή

Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών από πολικό ψύχος

Καιρός: Βροχές, σποραδικές καταιγίδες, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή