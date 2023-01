Οικονομία

Σκυλακάκης: Δεν θα κάνουμε προεκλογική διαχείριση της οικονομίας

«Ανοιχτό παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης, με προτεραιότητα στους συνταξιούχους που δεν πήραν αυξήσεις λόγω της προσωπικής διαφοράς.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε στην πρόσφατη αναβάθμιση της ελληνική οικονομίας από τον οίκο Fitch η οποία μας φέρνει πιο κοντά στο μεγάλο στόχο της ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας, τα οφέλη της οποίας θα καρπωθούν βραχυπρόθεσμα και οι Έλληνες πολίτες.

Όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης,η αναβάθμιση από τον Fitch, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η οποία έγινε νωρίτερα του αναμενομένου, λόγω των πολύ καλώ επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας.

Σε ότι αφορά τα νέα μέτρα στήριξης τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε πως θα είναι συνάρτηση κυρίως 2 παραγόντων. Αφενός θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε πως θα εξελιχθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο για να αποτυπωθεί με ακρίβεια ο δημοσιονομικός χώρος που θα προκύψει και αφετέρου να παρακολουθούμε τις τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες αν διατηρηθούν στις σημερινές τιμές θα είναι πολύ θετική εξέλιξη.

«Αυτή τη στιγμή ο δημοσιονομικός χώρος που προκύπτει φαίνεται να είναι γύρω στα 700 εκ. ευρώ», εκτίμησε ο κ. Σκυλακάκης και συμπλήρωσε πως προτεραιότητα στα μέτρα που θα ανακοινωθούν έχει η ενίσχυση των συνταξιούχων που δεν πήραν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς.

«Σε κάθε περίπτωση δεν θα κάνουμε προεκλογική διαχείριση της οικονομίας», υπογράμμισε ο κ. Σκυλακάκης και διευκρίνισε ερωτώμενος σχετικά, ότι «τα μόνιμα μέτρα είναι πιο δύσκολα και πιο περιορισμένα από τα έκτακτα».

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρατήρησε πως δεν αποτελούν τον «πιο ασφαλή δημοσιονομικό χειρισμό», τονίζοντας πως «αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν με τίποτα».

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Σκυλακάκης ξεκαθάρισε πως η ΝΔ θα αναφερθεί λεπτομερώς προεκλογικά στις δεσμεύσεις της για την οικονομία και επανέλαβε πως τι στοίχημα της επόμενης τετραετίας είναι «οι καλύτεροι μισθοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα».

