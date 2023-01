Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων - Γιάννενα: Ματαιώθηκε η προσγείωση αεροπλάνου με γιατρούς

Ανεπιτυχείς ήταν οι προσπάθειες του πιλότου να προσγειώσει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. διαβάστε που και πως παραδόθηκε τελικά το μόσχευμα.



Λόγω της πυκνής ομίχλης στην πόλη των Ιωαννίνων, η προσπάθεια προσγείωσης στρατιωτικού αεροσκάφους της Ιταλίας η οποία μετέφερε ομάδα γιατρών και θα συμμετείχε στη λήψη οργάνων στο Νοσοκομείο της Άρτας απέτυχε.

Το αεροσκάφος είχε ενημερώσει ότι θα προσέγγιζε το αεροδρόμιο στις 4:45 τα ξημερώματα. Ο Πύργος Ελέγχου από τις τέσσερις βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα, όμως το μετεωρολογικό δελτίο δεν ήταν με το μέρος κανενός.

Το αεροσκάφος έφτασε περίπου στις έξι το πρωί, όταν η ομίχλη είχε καλύψει τα πάντα και η ορατότητα ήταν περιορισμένη. Οι καιρικές συνθήκες επέβαλαν την επιστροφή του στην Αθήνα.

Το ήπαρ από την Άρτα, παρέλαβε μονάδα του ΕΚΑΒ μόλις η λήψη οργάνων ολοκληρώθηκε από τους Έλληνες γιατρούς και νοσηλευτές, με προορισμό το αεροδρόμιο του Ακτίου ώστε να παραδοθεί στους Ιταλούς.

Η ομίχλη τον τελευταίο ενάμισι μήνα έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην λειτουργία του αεροδρομίου. Ορισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί και άλλες έγιναν με μεγάλη καθυστέρηση.

Πηγή: epiruspost.gr

