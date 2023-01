Υγεία - Περιβάλλον

Σπάρτη: 5χρονο κορίτσι πέθανε ξαφνικά

Το άτυχο κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο, όπου όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στην ζωή. Αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια θανάτου του παιδιού.

Χθες το βράδυ, ένα 5χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του στην πόλη της Σπάρτης, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του Νοσοκομείου της λακωνικής πρωτεύουσας.

Η εφημερίδα Λακωνικός Τύπος αναφέρει τα εξής για το περιστατικό:

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης παιδί ηλικίας 5 ετών, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών και των νοσηλευτών να το κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς το 5χρονο κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στην θλίψη την οικογένεια του.

Οι αιτίες του θανάτου θα ερευνηθούν διεξοδικά προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τον ξαφνικό θάνατο της ανήλικης.

