Ζώδια: Οι προβλέψεις της Κυριακής

Το πέρασμα της Αφροδίτης στους Ιχθύες, το τρίγωνο Ερμή – Ουρανού και η επίδραση τους σε όλα τα ζώδια.

Το ζητούμενο της Κυριακής είναι να ασχοληθούμε με πράγματα διαφορετικά από τα συνηθισμένα και να σπάσουμε τη ρουτίνα! Συζητήσεις με πρόσωπα διαφορετικών αντιλήψεων, ξαφνικές μετακινήσεις, γνωριμίες μέσω των social media είναι μερικά από αυτά που μπορούμε να κάνουμε και να ανανεωθούμε. Το τρίγωνο Ερμή-Ουρανού γεννά έξυπνες και ενδιαφέρουσες ιδέες που καλό είναι να σημειώσουμε και να τις επεξεργαστούμε αργότερα. Το βράδυ προσφέρεται για ψυχαγωγία και διασκέδαση, αρκεί να μην έχουμε κοντά μας ανθρώπους καταπιεστικούς ή απόλυτα ορθολογιστές που θα μας χαλάσουν τη διάθεση…

Κριός

Σας απασχολούν οικονομικές εκκρεμότητες και υποχρεώσεις να πρέπει να πληρωθούν. Αν χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο θα τα ολοκληρώσετε γρήγορα και από την άνεση του σπιτιού σας, ενώ μπορείτε να προχωρήσετε ηλεκτρονικά σε μια αγορά που τη σκέφτεστε μέρες. Συναισθηματικά, ρίξτε τους τόνους και περιορίστε τις απαιτήσεις σας. Η νέα θέση της Αφροδίτης ανακινεί επιθυμίες που υπήρχαν βαθιά μέσα σας και το διάστημα αυτό θα επιδιώξετε να τις ικανοποιήσετε. Για αρκετούς από εσάς αυτό σημαίνει την επιστροφή σε ένα πρόσωπο από το παρελθόν ενώ κάποιοι άλλοι θα θελήσετε να ζήσετε μια ρομαντική, παθιασμένη ερωτικά ιστορία που μπορεί να την κρατήσετε κρυφή και μυστική από τον περίγυρο σας.

Ταύρος

Με τη Σελήνη στο δικό σας ζώδιο νιώθετε να πατάτε στα πόδια σας πολύ πιο σίγουρα, αλλά αυτή η σιγουριά δεν υπάρχει λόγος να εξελιχθεί σε έπαρση ή πεισματική συμπεριφορά αν κάποιος διαφωνεί μαζί σας. Προσοχή στα έξοδα και τις σπατάλες. Με την Αφροδίτη να περνά στους Ιχθύς, οι αδέσμευτοι Ταύροι μπορείτε να αναζητήστε τον έρωτα σε φιλικές παρέες και κοινωνικές συναναστροφές, και να έρθετε κοντά μέσα από κοινούς στόχους και οράματα. Όσοι είστε σε μια σχέση που παρουσιάζει σημάδια κούρασης και μονοτονίας θα μπορέσετε να την ανανεώσετε μέσα από κοινές δραστηριότητες, καινούργια ενδιαφέροντα, ή ένα ρομαντικό ταξίδι για δύο!

Δίδυμοι

Είστε κάπως υποτονικοί και από τις παρέες και τις συντροφιές θα προτιμήσετε να μείνετε λίγο μόνοι και να τα πείτε με τον εαυτό σας. Ίσως μάθετε κάποια πράγματα που αφορούν σε πρόσωπα του περιβάλλοντος σας και θα σας εκπλήξουν. Η Αφροδίτη στον 10ο Ηλιακό σας οίκο βοηθά την κοινωνική σας θέση και την εξέλιξη της καριέρας σας, ιδίως αν ανήκετε στον καλλιτεχνικό χώρο ή εργάζεστε σε τομείς όπου η δημιουργικότητα, η έμπνευση και η φαντασία είναι σημαντικά προσόντα. Και ο έρωτας κινείται στον επαγγελματικό σας χώρο και δεν αποκλείεται να είναι ένα πρόσωπο ανώτερο ιεραρχικά ή με κάποιο τρόπο να μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα.

Καρκίνος

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στους φίλους και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, κάνοντας πράγματα μαζί τους που σας ευχαριστούν και σας αποφορτίζουν. Μόνο θετικά έχει για εσάς η νέα θέση της Αφροδίτης, με την αισιοδοξία, την τόλμη και την παρότρυνση της να γίνεστε περισσότερο διεκδικητικοί και εκδηλωτικοί στις ερωτικές προκλήσεις. Οι αδέσμευτοι Καρκίνοι θα έχουν πολλές ευκαιρίες να γνωρίσουν νέους ανθρώπους είστε σε ένα ταξίδι, μια κοινωνική εκδήλωση, μια μετακίνηση μαζί με φίλους. Αρκετοί από τους δεσμευμένους Καρκίνους αποφασίζετε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο τη σχέση σας και κάποιοι άλλοι αποδέχεστε το πως νιώθετε για ένα πρόσωπο και δεσμεύεστε συναισθηματικά μαζί του χωρίς αμφιβολίες και πισωγυρίσματα. Τα ταξίδια ευνοούνται επίσης και μην αφήσετε να πάει χαμένη όποια ευκαιρία παρουσιαστεί για να αλλάξετε παραστάσεις!

Λέων

Το Σαββατοκύριακο είναι πολύ πιο ήρεμο από τις προηγούμενες ημέρες, με τις διάφορες υποθέσεις σας να εξελίσσονται ομαλά, γεγονός που σας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Ίσως προκύψουν στο σπίτι σας απρόσμενες επισκέψεις που θα σας δώσουν μεγάλη χαρά, ή αντίθετα να βρεθείτε εσείς σε μια κοινωνική εκδήλωση χωρίς να το περιμένετε. Για τους δεσμευμένους Λέοντες η μετακίνηση της Αφροδίτης στους Ιχθύς σημαίνει ακόμη πιο ουσιαστική και βαθιά ψυχική ένωση με το σύντροφό σας και αναζωπύρωση του ερωτικού πάθους! Οι αδέσμευτοι, ρίξτε μια προσεκτική ματιά γύρω σας και θα αντιληφθείτε οτι υπάρχουν άτομα που σας φλερτάρουν διακριτικά περιμένοντας την ενθάρρυνση σας. Όσοι σκέφτεστε ακόμη ένα πρόσωπο που έχει βγει από τη ζωή σας αλλά έχει ριζώσει στην καρδιά σας, το διάστημα αυτό μπορείτε να το ξαναφέρετε κοντά σας!

Παρθένος

Αφήστε τις υποχρεώσεις του σπιτιού και τα πρακτικά θέματα να περιμένουν και βγείτε έξω, βρεθείτε με φίλους, μιλήστε, ανταλλάξτε τα νέα σας, γελάστε και γενικώς κάνετε πράγματα που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Η Αφροδίτη περνά απέναντί σας και για όσο διάστημα θα βρίσκεται σε αυτή τη θέση θα μπορέσετε να έρθετε πιο κοντά στο ταίρι σας, να μοιραστείτε σκέψεις, επιθυμίες και συναισθήματα ζωντανεύοντας την επικοινωνία και το ενδιαφέρον ανάμεσα σας. Οι αδέσμευτοι Παρθένοι έχετε την τύχη με το μέρος σας και την Αφροδίτη να φέρνει στο δρόμο σας ενδιαφέρουσες γνωριμίες που είναι το χέρι σας να τις εξελίξετε σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό και με προοπτικές. Ξεπεράστε τη φυσική σας συστολή και δείξτε και εσείς το ενδιαφέρον σας με πιο θερμό τρόπο.

Ζυγός

Εμβαθύνετε περισσότερο στις καταστάσεις που σας απασχολούν και προσπαθείτε να εκλογικεύσετε ένα ζήτημα που σας αγχώνει. Με την Αφροδίτη να μετακινείται στους Ιχθύς, η εύνοια της επηρεάζει περισσότερο την καθημερινότητα, τις σχέσεις με συναδέλφους και συνεργάτες όπως και την εργασία σας φέρνοντας καλύτερες προοπτικές για την πορεία των επαγγελματικών σας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάτε ότι στην ερωτική σας ζωή έχετε την σημαντική στήριξη του Δία που ως τον Μάιο θα κινείται στον τομέα των προσωπικών σας σχέσεων και σίγουρα θα φέρει πολλές ευκαιρίες για ερωτικές γνωριμίες!

Σκορπιός

Με τη Σελήνη απέναντι σας, η προσοχή σας στρέφεται στους αγαπημένους σας ανθρώπους, τους φίλους και την οικογένειά σας και προσπαθείτε να περάσετε όσο περισσότερο χρόνο μπορείτε μαζί τους. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι να μην γίνεστε καταπιεστικοί ή απόλυτοι στον τρόπο που εκφράζεστε απέναντι τους. Ακόμη, το διήμερο αυτό θα ασχοληθείτε με πρακτικά θέματα και θα ολοκληρώσετε εργασίες στο χώρο του σπιτιού που εκκρεμούν καιρό. Είναι πολύ θετική η μετακίνηση της Αφροδίτης στους Ιχθύς για την ερωτική σας ζωή αφού όχι μόνο σας κάνει λιγότερο καχύποπτους απέναντι σε μια καινούργια γνωριμία αλλά είστε και πρόθυμοι να αφήσετε τους άλλους να σας πλησιάσουν τόσο όσο χρειάζεται για να διακρίνουν την βαθιά ευαισθησία σας. Επίσης το διάστημα αυτό είναι βοηθητικό για όσους Σκορπιούς θέλουν να γίνουν γονείς.

Τοξότης

Θα σας απασχολήσουν διαδικαστικά θέματα της εργασίας σας, πρακτικά θέματα του σπιτιού που θα κουραστείτε να τακτοποιήσετε αλλά και η φυσική σας κατάσταση. Οι οικογενειακές σας σχέσεις και οι άνθρωποι που για εσάς είναι οικογένεια, το περιβάλλον του σπιτιού σας και οι αλλαγές που θέλετε να κάνετε σε αυτό αλλά και μια πιθανή μετακόμιση είναι αυτά που επηρεάζονται θετικά από τη νέα θέση της Αφροδίτης στους Ιχθύς. Ερωτικά, μπορεί να γνωρίσετε ένα πρόσωπο με τη βοήθεια ενός προσώπου του οικογενειακού σας περιβάλλοντος ή μέσω των φιλικών σας επαφών.

Αιγόκερως

Το Σαββατοκύριακο είστε πολύ πιο κοινωνικοί, επικοινωνείτε με φίλους και γνωστούς, βγαίνετε, διασκεδάζετε, φλερτάρετε, γενικά περνάτε όμορφα! Το διήμερο αυτό ίσως ασχοληθείτε και πάλι με ένα χόμπι που για καιρό είχατε εγκαταλείψει, ή να αναζητήσετε κάποιον άλλο τρόπο για να εκφράσετε τη δημιουργικότητα σας. Η μετακίνηση της Αφροδίτης στους Ιχθύς σας κάνει περισσότερο επικοινωνιακούς, ομιλητικούς και ευδιάθετους με τη συμπεριφορά σας αυτή να προσελκύει καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας, ενδεχομένως και με διαφορά ηλικίας από εσάς και αυτό από μόνο του είναι επανάσταση για εσάς! Οι δεσμευμένοι Αιγόκεροι βελτιώνετε τη σχέση σας και λύνετε τα προβλήματα σας μιλώντας άνετα και με ειλικρίνεια μεταξύ σας.

Υδροχόος

Θα θελήσετε να ξεκουραστείτε ψυχικά και σωματικά στο χώρο σας, κάνοντας χαλαρές συζητήσεις με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αυτό που πρέπει να προσέξετε, είναι η επιμονή σας να θεωρείτε πως ότι λέτε είναι σωστό και το πείσμα σας να μην δέχεστε τη γνώμη των άλλων. Η Αφροδίτη περνά στον δεύτερο σας οίκο και τα χρήματα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για εσάς αφού είναι το μέσο που σας επιτρέπει να περάσετε καλά τόσο εσείς όσο και οι άνθρωποι που ανήκουν στο ευρύτερο περιβάλλον σας. Έτσι είναι πολύ πιθανό να αναζητήσετε μια extra απασχόληση που θα βελτιώσει τα οικονομικά σας αλλά ίσως και τον τρόπο που θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε ένα ακίνητο. Συναισθηματικά, αυτή η θέση της Αφροδίτης υπόσχεται στους αδέσμευτους μια ερωτική γνωριμία που θα σας συνταράξει ως τα βάθη της ψυχής σας, αλλά για να εξελιχθεί σε σχέση θα πρέπει και εσείς να δείχνετε το ενδιαφέρον σας με συγκεκριμένο τρόπο.

Ιχθύες

Η Κυριακή σας φέρνει κοντά σε στενούς συγγενείς, αδέλφια και πρόσωπα του κοντινού σας περιβάλλοντος όπου μέσα από τις συζητήσεις σας μαζί τους βγάζετε συμπεράσματα και για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσετε κάποιες δικές σας καταστάσεις. Με την Αφροδίτη να κινείται για ένα σχεδόν μήνα στο δικό σας ζώδιο θα μπορέσετε να ασχοληθείτε με εσάς και τις επιθυμίες σας, με το ένστικτο και τη διαίσθηση να σας κατευθύνουν στο πρόσωπο εκείνο που θα τις ικανοποιήσει, και θα φέρει στη ζωή σας τρυφερότητα και αγάπη, ρομαντισμό και πάθος! Οι δεσμευμένοι θα ζήσετε πολύ όμορφες στιγμές με το ταίρι σας, εκπλήξεις που ανανεώνουν το ενδιαφέρον για την σχέση αλλά και ευχάριστα, απρόοπτα ταξίδια που σας φέρνουν ακόμη πιο κοντά!

