Βρετανία - Σούνακ: Απομάκρυνε από την κυβέρνηση τον πρόεδρο του Συντηρητικού Κόμματος

Για ποιο λόγο ο Σουνάκ απομάκρυνε τον προέδρου του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ απομάκρυνε σήμερα από την κυβέρνηση τον υπουργό άνευ χαρτοφυλακίου και πρόεδρο του Συντηρητικού Κόμματος Ναντίμ Ζαχάουι, αφού ανεξάρτητη έρευνα για τις φορολογικές του υποθέσεις διαπίστωσε σοβαρή παραβίαση του υπουργικού κώδικα.

"Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας Ανεξάρτητου Συμβούλου (για θέματα δεοντολογίας), τα πορίσματα της οποίας τα κοινοποίησε και στους δύο, είναι σαφές ότι υπήρξε σοβαρή παραβίαση του Υπουργικού Κώδικα", αναφέρει ο Σούνακ σε επιστολή του προς τον Ζαχάουι, την οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ντάουνινγκ Στριτ.

"Ως αποτέλεσμα, σας ενημερώνω για την απόφασή μου να σας απομακρύνω από τη θέση σας στην Κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας", προσθέτει ο Βρετανός πρωθυπουργός στην επιστολή του.

