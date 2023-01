Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Έκκληση να σταματήσει “το σπιράλ του θανάτου” στο Ισραήλ

Τουλάχιστον 32 Παλαιστίνιοι (συμπεριλαμβανομένων δραστών επιθέσεων, μαχητών και πολιτών) έχουν σκοτωθεί από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Ο πάπας Φραγκίσκος έκανε σήμερα έκκληση στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους να ξεκινήσουν διάλογο σε αναζήτηση της ειρήνης αποδοκιμάζοντας την πρόσφατη έκρηξη βίας στην περιοχή.

Μιλώντας από την Ρώμη μετά την κυριακάτικη προσευχή, ο πάπας είπε ότι λυπήθηκε πολύ από την είδηση για τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στη διάρκεια ισραηλινών αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων καθώς και από τους θανάτους εβραίων Ισραηλινών σε επίθεση με σφαίρες σε συναγωγή την Παρασκευή.

"Με μεγάλη μου θλίψη πληροφορούμαι τα νέα από τους Άγιους Τόπους...Το σπιράλ του θανάτου που μεγαλώνει καθημερινά δεν κάνει τίποτ'άλλο από το να σκοτώνει την λιγοστή εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα στους δύο αυτούς λαούς. Κάνω έκκληση στις δύο αυτές κυβερνήσεις και στη διεθνή κοινότητα και τους ζητώ να βρουν άμεσα, χωρίς χρονοτριβή, άλλη πορεία που θα περιλαμβάνει τον διάλογο και την ειλικρινή αναζήτηση της ειρήνης", είπε ο ποντίφικας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε για "ισχυρή, γρήγορη και ακριβείας" απάντηση από το Ισραήλ μετά τις δύο επιθέσεις που διαπράχθηκαν προχθές, Παρασκευή, και χθες, Σάββατο, από δύο Παλαιστίνιους της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Την Παρασκευή το βράδυ, 21χρονος Παλαιστίνιος άνοιξε πυρ κατά των περαστικών κοντά σε συναγωγή στη συνοικία ισραηλινών εποίκων Νέβε Γιαακόβ, σκοτώνοντας 7 ανθρώπους, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών. Το Σάββατο το πρωί ένας 13χρονος Παλαιστίνιος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε δύο Ισραηλινούς στην Σιλωάμ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το 2022 ήταν ήδη η πιο φονική χρονιά στη Δυτική Όχθη από το τέλος της δεύτερης Ιντιφάντα (η παλαιστινιακή εξέγερση από το 2000 ως το 2005).

Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP, η σύγκρουση προκάλεσε πέρυσι τον θάνατο πάνω από 200 Παλαιστινίων και τουλάχιστον 26 Ισραηλινών.

